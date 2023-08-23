До «Дія.City» стабільно приєднуються 80 компаній у квартал — Finance.ua

До «Дія.City» стабільно приєднуються 80 компаній у квартал Вчора 09:18 — Казна та Політика

До «Дія.City» стабільно приєднуються 80 компаній у квартал

До «Дія.City» щокварталу приєднуються понад 80 IT-компаній.

Про це свідчать розрахунки, проведені спеціалістами хмарного оператора UCloud.

Зараз кількість резидентів «Дія.City» подолала відмітку у 600 компаній.

Міністерство цифрової трансформації України презентувало «Дія.City» ще до повномасштабного вторгнення в лютому 2022-го. З лютого до квітня того ж року до неї доєдналася рекордна кількість резидентів — 215. Надалі кількість нових членів скоротилася, але продемонструвала стабільний показник зростання — 70−80 компаній за квартал.

Резидентам пропонують спеціальну систему оподаткування (з податком на виведений капітал замість податку на прибуток), лібералізовані та прозорі трудові відносини, європейську систему набуття і захисту інтелектуальних прав. Держава гарантує збереження цих умов упродовж 25 років.

Нагадаємо, за рік роботи податкового простору для ІТ-компаній «Дія.City» до нього приєдналося понад 430 резидентів, було сплачено понад 4 млрд грн податків.

При цьому, як зазначали у Мінцифри, середньомісячна зарплата співробітника «Дія.City» повинна складати €1200 у гривневому еквіваленті. Стартапам можна платити такі зарплати не відразу, а через рік. Компанія може залучати працівників до штату як ФОП і на контрактній основі.

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