До «Дія.City» стабільно приєднуються 80 компаній у квартал — Finance.ua
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До «Дія.City» стабільно приєднуються 80 компаній у квартал

Казна та Політика
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До «Дія.City» стабільно приєднуються 80 компаній у квартал
До «Дія.City» стабільно приєднуються 80 компаній у квартал
До «Дія.City» щокварталу приєднуються понад 80 IT-компаній.
Про це свідчать розрахунки, проведені спеціалістами хмарного оператора UCloud.
Зараз кількість резидентів «Дія.City» подолала відмітку у 600 компаній.
Міністерство цифрової трансформації України презентувало «Дія.City» ще до повномасштабного вторгнення в лютому 2022-го. З лютого до квітня того ж року до неї доєдналася рекордна кількість резидентів — 215. Надалі кількість нових членів скоротилася, але продемонструвала стабільний показник зростання — 70−80 компаній за квартал.
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Резидентам пропонують спеціальну систему оподаткування (з податком на виведений капітал замість податку на прибуток), лібералізовані та прозорі трудові відносини, європейську систему набуття і захисту інтелектуальних прав. Держава гарантує збереження цих умов упродовж 25 років.
Нагадаємо, за рік роботи податкового простору для ІТ-компаній «Дія.City» до нього приєдналося понад 430 резидентів, було сплачено понад 4 млрд грн податків.
При цьому, як зазначали у Мінцифри, середньомісячна зарплата співробітника «Дія.City» повинна складати €1200 у гривневому еквіваленті. Стартапам можна платити такі зарплати не відразу, а через рік. Компанія може залучати працівників до штату як ФОП і на контрактній основі.
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