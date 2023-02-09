Резиденти Дія.City за рік сплатили 4 млрд грн податків — Finance.ua

Резиденти Дія.City за рік сплатили 4 млрд грн податків Сьогодні 06:33 — Казна та Політика

Резиденти Дія.City за рік сплатили 4 млрд грн податків

За рік роботи податкового простору для ІТ-компаній «Дія.City» до нього приєдналося понад 430 резидентів, було сплачено понад 4 млрд грн податків.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«Рік тому ми запустили „Дія.City“ — унікальний правовий та податковий простір для ІТ-компаній. Ні на день не зупинялись, щоб забезпечувати одні з найкомфортніших податкових умов для ІТ-бізнесу в Європі. Проєкт, який об’єднав інноваційний бізнес від маленьких стартапів до технологічних гігантів», — йдеться у повідомленні.

Як додали в Мінцифри, за перший рік у «Дія.City»:

приєдналось 430+ резидентів;

понад 4 млрд грн сплачених податків у 2022 році;

працює понад 35 тисяч спеціалістів у компаніях-резидентах.

Нагадаємо, з 8 лютого 2022 року в Україні запрацював спеціальний правовий режим «Дія.City», який розроблено для розвитку IT-галузі. ​

Участь в «Дія.City» дозволяє компаніям платити 5% -вий податок на доходи фізосіб, мінімальний ЄСВ (зараз 1320 грн в місяць), військовий збір 1,5% і на вибір 18% -вий податок на прибуток або податок на виведений капітал 9%.

Середньомісячна зарплата співробітника «Дія.City» повинна складати € 1200 у гривневому еквіваленті. Стартапам можна платити такі зарплати не відразу, а через рік. Компанія може залучати працівників до штату як ФОП і на контрактній основі.

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Економічна Правда За матеріалами:

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