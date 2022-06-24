Резиденти Дія.Сіті за лютий-квітень сплатили в бюджет понад мільярд гривень — Finance.ua

Резиденти Дія.Сіті за лютий-квітень сплатили в бюджет понад мільярд гривень 24.06.2022, 10:31 — Казна та Політика

Резиденти Дія.Сіті за лютий-квітень сплатили в бюджет понад мільярд гривень

ІТ-компанії, які стали резидентами спеціального режиму Дія.Сіті, за лютий-квітень сплатили до бюджету 1,3 млрд грн податків.

Про це розповів віцепрем’єр міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, наразі до Дія.Сіті приєдналися вже 262 компанії.

«Ми адаптували проект під нові реалії, щоб простимулювати нові напрями та дати ще більшій кількості компаній можливість користуватися стимулами Дія.City. Тепер до простору можуть приєднатися компанії, основний напрям роботи яких — хостинг та хмарні датацентри, продукти для оборонної, промислової та побутової сфер, а також міжнародні карткові платіжні системи», — підкреслив Федоров.

Так, за новими видами діяльності в Дія.City вже долучилися 13 компаній, зокрема Ajax Systems Manufacturing, De Novo, GigaCloud, TAS link, Softjourn та інші.

«За підрахунками, тільки в лютому-квітні надходження в український бюджет від резидентів Дія.City становили 1,3 млрд грн. З них — понад 57 млн грн військового збору. Це важливий внесок у нашу спільну перемогу», — додав міністр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.