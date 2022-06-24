Резиденти Дія.Сіті за лютий-квітень сплатили в бюджет понад мільярд гривень — Finance.ua
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Резиденти Дія.Сіті за лютий-квітень сплатили в бюджет понад мільярд гривень

Казна та Політика
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Резиденти Дія.Сіті за лютий-квітень сплатили в бюджет понад мільярд гривень
Резиденти Дія.Сіті за лютий-квітень сплатили в бюджет понад мільярд гривень
ІТ-компанії, які стали резидентами спеціального режиму Дія.Сіті, за лютий-квітень сплатили до бюджету 1,3 млрд грн податків.
Про це розповів віцепрем’єр міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, наразі до Дія.Сіті приєдналися вже 262 компанії.
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«Ми адаптували проект під нові реалії, щоб простимулювати нові напрями та дати ще більшій кількості компаній можливість користуватися стимулами Дія.City. Тепер до простору можуть приєднатися компанії, основний напрям роботи яких — хостинг та хмарні датацентри, продукти для оборонної, промислової та побутової сфер, а також міжнародні карткові платіжні системи», — підкреслив Федоров.
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Так, за новими видами діяльності в Дія.City вже долучилися 13 компаній, зокрема Ajax Systems Manufacturing, De Novo, GigaCloud, TAS link, Softjourn та інші.
«За підрахунками, тільки в лютому-квітні надходження в український бюджет від резидентів Дія.City становили 1,3 млрд грн. З них — понад 57 млн грн військового збору. Це важливий внесок у нашу спільну перемогу», — додав міністр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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