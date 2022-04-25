Як подається заява про перехід на оподаткування як резидента Дія.City – платника податку на особливих умовах — Finance.ua

Як подається заява про перехід на оподаткування як резидента Дія.City – платника податку на особливих умовах

Вчора 20:05 — Особисті фінанси

Як подається заява про перехід на оподаткування як резидента Дія.City – платника податку на особливих умовах

Заява про перехід на оподаткування як резидента Дія.City — платника податку на особливих умовах подається юридичною особою за своєю податковою адресою засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Про це повідомляє Головне управління ДПСу Волинській області.

Резидент Дія.City, який є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах, може прийняти рішення про перехід на оподаткування як резидента Дія.City — платника податку на особливих умовах шляхом подання відповідної заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.

Такий резидент Дія.City вважається платником податку на особливих умовах з першого числа місяця, наступного за кварталом, у якому до контролюючого органу подана відповідна заява. Резидент Дія.City, який є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах, може здійснити перехід на оподаткування як резидента Дія.City — платника податку на особливих умовах один раз протягом календарного року.

Для переходу на оподаткування як резидента Дія.City— платника податку на особливих умовах або відмови від такого оподаткування юридична особа подає до контролюючого органу за своєю податковою адресою відповідну заяву.

Заява про перехід на оподаткування як резидента Дія.City — платника податку на особливих умовах подається засобами електронного зв’язку в електронній формі.

Резидент Дія.City, який є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах, може прийняти рішення про перехід на оподаткування як резидента Дія.City — платника податку на особливих умовах шляхом подання відповідної заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий резидент Дія.City вважається платником податку на особливих умовах з першого числа місяця, наступного за кварталом, у якому до контролюючого органу подана відповідна заява. Резидент Дія.City, який є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах, може здійснити перехід на оподаткування як резидента Дія.City — платника податку на особливих умовах один раз протягом календарного року.

Юридична особа, яка внесена до реєстру Дія.City, але не подала заяву про перехід на оподаткування як резидента Дія.City — платника податку на особливих умовах, вважається резидентом Дія.City — платником податку на загальних підставах.

Для відмови від оподаткування як резидента Дія.City — платника податку на особливих умовах резидент Дія.City не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного року подає до контролюючого органу за своєю податковою адресою засобами електронного зв’язку заяву в електронній формі з дотриманням вимог Закону № 851 та Закону № 2155.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.