Кабмін розширив список компаній, які зможуть стати резидентами Дія.City — Finance.ua

Кабмін розширив список компаній, які зможуть стати резидентами Дія.City Сьогодні 12:12 — Особисті фінанси

Кабмін розширив список компаній, які зможуть стати резидентами Дія.City

Кабмін дозволив розробникам безпілотників і компаніям, які навчають операторів дронів, ставати резидентами Дія.City.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Так, уряд додав проєктування та обслуговування БПЛА до переліку кваліфікованих видів діяльності для резидентів Дія.City.

Що це дасть? Таке рішення Кабміну дасть змогу компаніям, які займаються проєктуванням дронів, обслуговуванням, ремонтом суден та їхніх компонентів, а також навчанням операторів дронів, користуватися кращими податковими умовами.

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Йдеться про всі компанії, що працюють у сфері виробництва дронів. Вони можуть працювати на вигідних податкових умовах, будувати прозору корпоративну структуру і залучати інвестиції.

Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, у 2023 році уряд виділив 40 млрд грн, які інвестує у вітчизняних виробників безпілотників. Також уряд прибрав митні бар'єри для ввезення запчастин та комплектацій. Крім цього, частка прибутку виробників дронів зросла до 25%.

Довідка Finance.ua:

з 8 лютого в Україні почав працювати спеціальний правовий режим «Дія.City», який розроблено для розвитку IT-галузі;



цей режим створений для аутсорсингових компаній, R&D-компаній, продуктових компаній, стартапів;



податки у Дія.City: 5% ПДФО, ЄСВ 22% від мінімальної зарплати, 1,5% військовий збір. Також діє корпоративний податок: 9% на «виведений капітал» або 18% на прибуток;

5% ПДФО, ЄСВ 22% від мінімальної зарплати, 1,5% військовий збір. Також діє корпоративний податок: 9% на «виведений капітал» або 18% на прибуток; щоб стати резидентом, компанія має бути зареєстрована за українським законодавством, займатися кваліфікованими видами діяльності, відповідати умовам вступу та підготувати пакет документів. Детальніше можна дізнатися на офіційній сторінці проєкту.



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