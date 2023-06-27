Три українські виробники отримають по $1 мільйону для розробок проти ворожих дронів — Finance.ua
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Три українські виробники отримають по $1 мільйону для розробок проти ворожих дронів

Фондовий ринок
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Три українські виробники отримають по $1 мільйону для розробок проти ворожих дронів
Три українські виробники отримають по $1 мільйону для розробок проти ворожих дронів
За результатами Drone Hackathon «Anti-Shahеd» три українські виробники отримають по 1 млн доларів на реалізацію та масштабування розробок проти ворожих БПЛА.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
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«Зараз критично важливо створити альтернативні системи протидії іранським шахедам. Маємо круті кейси з „Армією дронів“, коли постачали на передову не лише іноземні дрони, а й БПЛА вітчизняного виробництва. Аналогічне потрібно реалізувати з розвитком систем захисту українського неба», — зазначив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Drone Hackathon об'єднав 50 розробників, інженерів, кіберспеціалістів та ентузіастів, які створюють передові системи й технології для виявлення та знищення ворожих дронів. Оцінювали проєкти спеціалісти різних родів і видів військ, військових структур та цифрових технологій.
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За результатами заходу обрано трьох переможців, з якими укладуть контракти на 1 млн доларів. Нові технології допоможуть боротися з іранськими шахедами без втрат ресурсів сил ППО.
Нагадаємо, за понад 11 місяців існування проєкту «Армія дронів» за кошти United24 придбали 3 864 комплекси БпЛА. Сума укладених контрактів становить понад 4,3 млрд грн. Також Центри підготовки операторів БПЛА навчили 10 тис. військових керувати «крилами» за 10 місяців.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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