Які заходи застосовують до боржників по аліментах

Стягнення аліментів — одне з головних завдань державних виконавців. Завдяки їхній роботі та застосуванню жорсткіших заходів до боржників у 2025 році вдалося забезпечити значні виплати. Лише станом на 1 вересня стягнуто понад 10,3 млрд грн аліментів.

Про це повідомила пресслужба Мін’юсту.

Закон передбачає низку механізмів впливу на тих, хто не платить аліменти.

Якщо борг із аліментів перевищує суму платежів за 3 місяці:

стягнення можуть накласти не лише на зарплату, а й на інше майно;

боржника вносять до Єдиного реєстру боржників;

стягувачу роз’яснюють право звернутися до поліції щодо ухилення від сплати аліментів.

Якщо борг понад 4 місяці:

Боржника можуть тимчасово обмежити у таких правах:

виїзд за кордон;

керування авто;

користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю;

право на полювання.

Якщо борг понад 6 місяців: складається протокол про адмінправопорушення, який передають до суду.

Якщо борг триває довше:

понад 1 рік — штраф 20% від суми боргу;

понад 2 роки — штраф 30%;

понад 3 роки — штраф 50%.

Усі штрафи перераховуються на користь стягувача.

