0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які заходи застосовують до боржників по аліментах

Особисті фінанси
27
Які заходи застосовують до боржників по аліментах
Які заходи застосовують до боржників по аліментах
Стягнення аліментів — одне з головних завдань державних виконавців. Завдяки їхній роботі та застосуванню жорсткіших заходів до боржників у 2025 році вдалося забезпечити значні виплати. Лише станом на 1 вересня стягнуто понад 10,3 млрд грн аліментів.
Про це повідомила пресслужба Мін’юсту.
Закон передбачає низку механізмів впливу на тих, хто не платить аліменти.

Якщо борг із аліментів перевищує суму платежів за 3 місяці:

  • стягнення можуть накласти не лише на зарплату, а й на інше майно;
  • боржника вносять до Єдиного реєстру боржників;
  • стягувачу роз’яснюють право звернутися до поліції щодо ухилення від сплати аліментів.

Якщо борг понад 4 місяці:

Боржника можуть тимчасово обмежити у таких правах:
  • виїзд за кордон;
  • керування авто;
  • користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю;
  • право на полювання.
Читайте також
Якщо борг понад 6 місяців: складається протокол про адмінправопорушення, який передають до суду.

Якщо борг триває довше:

  • понад 1 рік — штраф 20% від суми боргу;
  • понад 2 роки — штраф 30%;
  • понад 3 роки — штраф 50%.
Усі штрафи перераховуються на користь стягувача.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems