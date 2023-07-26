Шмигаль повідомив, скільки виділили грошей для інвестицій в українські БПЛА — Finance.ua
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Шмигаль повідомив, скільки виділили грошей для інвестицій в українські БПЛА

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Шмигаль повідомив, скільки виділили грошей для інвестицій в українські БПЛА
Шмигаль повідомив, скільки виділили грошей для інвестицій в українські БПЛА
У 2023 році уряд виділив 40 млрд грн, які інвестує у вітчизняних виробників безпілотників.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на форумі, присвяченому роковинам проекту «Армія дронів», передає пресслужба Кабміну 26 липня.
«Рік тому через ініціативу президента Володимира Зеленського UNITED24 ми зібрали понад 4 млрд грн, які інвестували в українських виробників безпілотників. На той час їх було менше десятка. Сьогодні це понад 40 компаній, які мають контракти з державою, а виробництво БПЛА зросло в десятки разів», — сказав він.
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Прем'єр-міністр підкреслив, що цього року уряд виділив 40 млрд грн для інвестицій в українських виробників БПЛА, а також позбувся митних бар'єрів для ввезення запчастин та комплектацій. Крім цього, частка прибутку виробників дронів зросла до 25%.
Нагадаємо, у червні Володимир Зеленський підписав закони про податкові пільги для виробництва дронів в Україні. Також повідомлялося, що Норвегія передасть Україні тисячу своїх дронів.
За матеріалами:
Слово і Діло
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