В Україні запустили серійне виробництво дрона Sirko — Finance.ua

В Україні запустили серійне виробництво дрона Sirko Сьогодні 17:18 — Технології&Авто

В Україні запустили серійне виробництво дрона Sirko

Український безпілотний авіаційний комплекс Sirko запущено у серійне виробництво. Про це «Укрінформу» розповів голова наглядової ради ТОВ «Науково-виробнича компанія Skyassist» Ігор Криничко на презентації БПЛА українського виробництва «Люті Пташки Демо День» у вівторок, 25 липня.

Дрон Sirko, розроблений харківськими інженерами та випробуваний захисниками на Миколаївщині, Херсонщині, Куп’янському напрямку, отримав схвальні відгуки, пише видання. Криничко заявив, що серійне виробництво безпілотників вже запущено, потужності дозволяють робити 800−1000 на місяць, а протягом червня вдалося відвантажити військовим приблизно 100 комплексів.

«За словами Криничка, близько тижня тому комісія від Міноборони України прийняла рішення надати доступ до експлуатації БПАК Sirko у військах. «Зараз триває кодифікація. На мій погляд, у держави в цих умовах не все гладко, але я бачу, що працює в цьому напрямку дуже ретельно», — сказано у повідомленні.

Про державну закупівлю не йдеться, безпілотники закуповуються волонтерами. Криничко пояснив, що налагоджені потрібні зв’язки для отримання комплектуючих з різних країн, зокрема від китайських, тайванських, канадських, ізраїльських постачальників.

22 липня Міністерство оборони Великої Британії показало безпілотник, який Україна отримає в рамках нового пакета допомоги.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.