В Україні запустили серійне виробництво дрона Sirko — Finance.ua
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В Україні запустили серійне виробництво дрона Sirko

Технології&Авто
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В Україні запустили серійне виробництво дрона Sirko
В Україні запустили серійне виробництво дрона Sirko
Український безпілотний авіаційний комплекс Sirko запущено у серійне виробництво. Про це «Укрінформу» розповів голова наглядової ради ТОВ «Науково-виробнича компанія Skyassist» Ігор Криничко на презентації БПЛА українського виробництва «Люті Пташки Демо День» у вівторок, 25 липня.
Дрон Sirko, розроблений харківськими інженерами та випробуваний захисниками на Миколаївщині, Херсонщині, Куп’янському напрямку, отримав схвальні відгуки, пише видання. Криничко заявив, що серійне виробництво безпілотників вже запущено, потужності дозволяють робити 800−1000 на місяць, а протягом червня вдалося відвантажити військовим приблизно 100 комплексів.
«За словами Криничка, близько тижня тому комісія від Міноборони України прийняла рішення надати доступ до експлуатації БПАК Sirko у військах. «Зараз триває кодифікація. На мій погляд, у держави в цих умовах не все гладко, але я бачу, що працює в цьому напрямку дуже ретельно», — сказано у повідомленні.
Про державну закупівлю не йдеться, безпілотники закуповуються волонтерами. Криничко пояснив, що налагоджені потрібні зв’язки для отримання комплектуючих з різних країн, зокрема від китайських, тайванських, канадських, ізраїльських постачальників.
22 липня Міністерство оборони Великої Британії показало безпілотник, який Україна отримає в рамках нового пакета допомоги.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Українські Новини
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