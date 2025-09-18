Субсидії: ПФУ нагадав, що треба зробити до 1 жовтня Сьогодні 06:33 — Особисті фінанси

Субсидії: ПФУ нагадав, що треба зробити до 1 жовтня

До 1 жовтня українцям, які отримують житлову субсидію, необхідно оновити інформацію про своє домогосподарство, якщо в ньому відбулися зміни.

Про це повідомив Пенсійний фонд України.

За словами представників ПФУ, більшість отримувачів субсидій не повинні хвилюватися — у разі відсутності змін у складі сім’ї, доходах або переліку комунальних послуг, перерахунок відбудеться автоматично.

Однак ті громадяни, у яких змінилися життєві обставини: наприклад, хтось переїхав, змінив місце роботи, додав нову послугу чи змінив постачальника, мають обов’язково подати нову заяву.

Зробити це можна кількома способами:

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду або ЦНАПі,

онлайн через портал електронних послуг ПФУ,

через застосунок «Дія», а також поштою — для окремих категорій, зокрема пенсіонерів у сільській місцевості.

У ПФУ наголошують: якщо оновлення не буде здійснено до 1 жовтня, субсидію можуть призначити лише з моменту звернення, а не з початку опалювального сезону. Це означає, що частина допомоги може бути втрачена.

