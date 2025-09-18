Субсидії: ПФУ нагадав, що треба зробити до 1 жовтня
До 1 жовтня українцям, які отримують житлову субсидію, необхідно оновити інформацію про своє домогосподарство, якщо в ньому відбулися зміни.
Про це повідомив Пенсійний фонд України.
За словами представників ПФУ, більшість отримувачів субсидій не повинні хвилюватися — у разі відсутності змін у складі сім’ї, доходах або переліку комунальних послуг, перерахунок відбудеться автоматично.
Однак ті громадяни, у яких змінилися життєві обставини: наприклад, хтось переїхав, змінив місце роботи, додав нову послугу чи змінив постачальника, мають обов’язково подати нову заяву.
Зробити це можна кількома способами:
- особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду або ЦНАПі,
- онлайн через портал електронних послуг ПФУ,
- через застосунок «Дія», а також поштою — для окремих категорій, зокрема пенсіонерів у сільській місцевості.
У ПФУ наголошують: якщо оновлення не буде здійснено до 1 жовтня, субсидію можуть призначити лише з моменту звернення, а не з початку опалювального сезону. Це означає, що частина допомоги може бути втрачена.
Поділитися новиною
Також за темою
Субсидії: ПФУ нагадав, що треба зробити до 1 жовтня
Які товари можуть подорожчати у 2026 році через нові податки
В МВС попередили про шахраїв, які продають авто: як розпізнати обман
До кінця року в Реєстрі збитків з’являться категорії для бізнесу та держсектору
Європейська система (EES) починає діяти 12 жовтня: посібник для безпроблемної першої поїздки
10 актуальних вакансій для HR-фахівців