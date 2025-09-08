У кого з українців у вересні змінився розмір субсидії — пояснення ПФУ Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

У деяких одержувачів житлових субсидій у вересні змінився розмір виплат.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

4 вересня 2025 року Пенсійний фонд виплатив житлові субсидії та пільги за серпень на суму 1,143 млрд грн.

«У деяких одержувачів сума отриманої у вересні житлової субсидії відрізняється від виплати у серпні, оскільки в серпні було проведено перерахунок житлових субсидій для домогосподарств, у яких середньомісячний дохід збільшився або зменшився більш ніж на 50%», — сказано в повідомленні.

Як нагадали у фонді, такий перерахунок проводять після порівняння доходів за перший та другий квартали 2025 року з доходами за третій та четвертий квартали 2024 року.

Якщо в домогосподарства відбулося суттєве (+/- 50%) зниження або зростання доходів, то розмір субсидії відповідно збільшився чи зменшився.

«Отже, суми житлових субсидій у неопалювальний період змінились лише в тих одержувачів, у кого змінився матеріальний стан», — підсумували в ПФУ.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів змінив принцип порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для усіх видів державної соціальної допомоги. Документом, зокрема, доповнюється перелік виплат, які враховуються/не враховуються для призначення житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Одержувач житлової субсидії зобов’язаний у 30-денний термін з моменту виникнення обставин, які впливають на призначення субсидії, інформувати про них орган Пенсійного фонду України.

