Кабмін змінив обчислення доходу для розрахунку всіх видів соцдопомоги — Finance.ua

Кабмін змінив обчислення доходу для розрахунку всіх видів соцдопомоги Сьогодні 11:44 — Казна та Політика

Кабмін змінив обчислення доходу для розрахунку всіх видів соцдопомоги

Кабінет Міністрів змінив принцип порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для усіх видів державної соціальної допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

«Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 303 „Про внесення змін щодо обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для усіх видів державної соціальної допомоги до деяких постанов Кабінету Міністрів України“», — сказано в повідомленні.

Документом, зокрема, доповнюється перелік виплат, які враховуються/не враховуються для призначення житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Відповідно до змін:

не враховується до середньомісячного сукупного доходу сім’ї призначена субсидія на найм житла;

включаються до середньомісячного сукупного доходу сім’ї отримані аліменти.

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Крім того, при призначенні житлової субсидії грошове забезпечення військовослужбовців враховується в розмірі, що залишається після сплати військового збору.

Нагадаємо, кошти пільги/житлової субсидії, отримані суб’єктом декларування або членами його сім’ї протягом звітного періоду у грошовій формі, є доходом і мають відображатись в декларації (пункт 7 частини 1 статті 46 Закону України «Про запобігання корупції»). Довідку про суми виплачених пільг або житлової субсидії можна замовити онлайн в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

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