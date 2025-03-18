Довідка про отримання субсидії чи пільги: в ПФ нагадали, як її отримати онлайн — Finance.ua

Довідка про отримання субсидії чи пільги: в ПФ нагадали, як її отримати онлайн Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

Довідка про отримання субсидії чи пільги: в ПФ нагадали, як її отримати онлайн

Кошти пільги/житлової субсидії, отримані суб’єктом декларування або членами його сім’ї протягом звітного періоду у грошовій формі, є доходом і мають відображатись в декларації (пункт 7 частини 1 статті 46 Закону України «Про запобігання корупції»).

Довідку про суми виплачених пільг або житлової субсидії можна замовити онлайн в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Про це нагадує Пенсійний фонд України.

Для цього необхідно виконати декілька простих дій:

1. Авторизуватися в особистому кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), банківської картки (BankID) або через Дія.Підпис.

2. У лівому боковому меню «Комунікації з ПФУ» обрати вкладку «Запит на отримання електронних документів» та натиснути пункт «Довідка про розмір виплачених пільг/житлової субсидії».

3. Заповнити всі обов’язкові поля форми запиту, які позначені зірочкою «*». Вказати період, за який необхідно сформувати доходи в довідці: наприклад, з січня 2024 по грудень 2024.

4. Надати згоду на обробку персональних даних та натиснути «Відправити до ПФУ».

5. Статус опрацювання запиту та відповідь на нього у вигляді довідки про розмір виплачених пільг / житлової субсидії дивіться у розділі «Мої звернення».

Нагадаємо, які види субсидій можна оформити 2025 року

Українці можуть розраховувати на житлову субсидію. Однак це поняття досить узагальнене і має кілька напрямів. Цю державну допомогу надають адресно для відшкодування таких витрат:

з оплати житлово-комунальних послуг;

на управління багатоквартирним будинком;

на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового пального.

Зокрема, субсидію можна отримати для оплати постачання та розподілу природного газу, електроенергії, теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, управління побутовими відходами.

Житлову субсидію розраховують окремо на такі періоди:

на неопалювальний сезон — від 1 травня до 30 вересня;

на опалювальний сезон — від 1 жовтня до 30 квітня;

для домогосподарств, які використовують природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення, субсидія на опалювальний сезон — від 16 жовтня до 15 квітня включно.

Однак важливо розуміти, що допомогу можна отримати не лише до старту опалювального сезону чи на його початку, а й в середині. Наприклад, у січні чи лютому, і далі отримувати субсидії до 30 квітня.

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