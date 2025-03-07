Скільки грошей потрібно на індексацію пенсій та чи будуть затримки: відповідь Мінсоцполітики — Finance.ua
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Скільки грошей потрібно на індексацію пенсій та чи будуть затримки: відповідь Мінсоцполітики

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Скільки грошей потрібно на індексацію пенсій та чи будуть затримки: відповідь Мінсоцполітики
Скільки грошей потрібно на індексацію пенсій та чи будуть затримки: відповідь Мінсоцполітики
На планову індексацію пенсій українцям з 1 березня передбачено 57,5 млрд гривень. Жодних затримок не очікується.
Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович у під час телемарафону.
«Пенсіонери вже розпочали отримувати підвищені пенсійні виплати. З 4 березня перші українці отримали вже проіндексовані пенсії. Загалом станом на зараз (на 6 березня) ми вже виплатили пенсії 2,5 мільйонам людей, і на цю підвищену пенсію було спрямовано практично 20 млрд гривень», — сказала вона.
За її словами, «на ці видатки повністю кошти є».
Додатково передбачено 57,5 млрд гривень, з яких зарезервовано 35,2 млрд гривень за рахунок соцстраху, а 22 млрд гривень з коштів державного бюджету
«Тому жодних затримок чи недоплат чи якихось інших речей, які би не дозволили людям літнього віку отримувати свої вчасно зароблені виплати, немає. Ми все будемо виплачувати по графіку із урахуванням індексації», — повідомила Жолнович.

Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, Пенсійний фонд України з 1 березня 2025 року провів перерахунок пенсій.
  • 4 березня перші пенсіонери почали отримувати проіндексовані на 11,5% пенсійні виплати. Загалом з березня збільшену пенсію отримуватимуть понад 10 млн українців.
  • У результаті індексації середній прогнозний рівень зростання пенсій складе 556 гривень, розмір середньої пенсії в Україні зросте на 9,6% з 5 789 гривень до 6 345 гривень.
  • Пенсійний фонд України проведе перерахунок автоматично. Пенсіонерам нікуди звертатися не потрібно.
За матеріалами:
РБК-Україна
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