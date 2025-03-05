Скільком українцям підвищили пенсії з 1 березня — Мінсоцполітики Сьогодні 11:00 — Казна та Політика

Скільком українцям підвищили пенсії з 1 березня — Мінсоцполітики

4 березня перші пенсіонери почали отримувати проіндексовані на 11,5% пенсійні виплати. Загалом з березня збільшену пенсію отримуватимуть понад 10 млн українців.

Про це повідомило Мінсоцполітики.

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Пенсії проіндексовано для:

9,2 млн пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах.

672 тисяч пенсіонерів силових відомств.

98 тисяч осіб, які отримують пенсію по інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи.

79,6 тисяч пенсіонерів-осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які отримують мінімальні пенсійні виплати.

23,4 тисяч пенсіонерів-колишніх працівників органів місцевого самоврядування та державних службовців.

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Середня пенсія

В результаті індексації середній прогнозний рівень зростання пенсій складе 556 грн, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 грн до 6345 грн.

Також будуть проіндексовані щомісячні страхові виплати для 158 тисяч потерпілих від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

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З 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 629 тис. працюючих пенсіонерів (з урахуванням їх оновленого страхового стажу).

Раніше йшлося про те, що українських високопоставлених чиновників, в тому числі й прокурорів, можуть позбавити великих нарахувань за пенсіями, а ще — заборонити ранні виходи на пенсію. Крім того, нарахування за інвалідністю планують урівняти практично для всіх категорій громадян.

У ВР зареєстрований законопроєкт, який передбачає, що всі виплати по інвалідності будуть визначатися за загальним правилом, окрім виплат для військовослужбовців. Разом з тим, пенсії для високопосадовців планують скоротити і заборонити їм рано виходити на пенсію.

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