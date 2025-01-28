В Україні планують зменшити пенсії для чиновників — Finance.ua

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В Україні планують зменшити пенсії для чиновників

Казна та Політика
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В Україні планують зменшити пенсії для чиновників
В Україні планують зменшити пенсії для чиновників
Українських високопоставлених чиновників, в тому числі й прокурорів, можуть позбавити великих нарахувань за пенсіями, а ще — заборонити ранні виходи на пенсію.
Крім того, нарахування за інвалідністю планують урівняти практично для всіх категорій громадян.
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У Верховній Раді України вже зареєстрований законопроєкт, який передбачає, що всі виплати по інвалідності будуть визначатися за загальним правилом, окрім виплат для військовослужбовців. Разом з тим, пенсії для високопосадовців планують скоротити і заборонити їм рано виходити на пенсію.
Про це розповіла міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович під час презентації підсумків роботи міністерства 27 січня.
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Під час презентації чиновниця зачепила безліч важливих тем та повідомила про новації. Вони стосувалися ініціатив на підтримку родин і дітей, реформ у сфері допомоги ВПО, послуг для людей з інвалідністю та змін у нарахуваннях пенсій.
Чи не найбільше уваги українців привернули новини про те, що міністерство планує скоротити пенсії високопосадовцям, зокрема пенсійні виплати за інвалідністю.
«Ми вже зареєстрували закон, який визначає, що всі обраховуються по інвалідності за загальним правилом», — зазначила Оксана Жолнович.
Очільниця відомства пояснила таке рішення тим, що допомога по інвалідності не може залежати від того, який в людини посадовий статус і чи є вона прокурором, чи ні.
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Виходячи з цього, головною метою нового законопроєкту, що розробили у відомстві, є урівнювання підходів до визначення розмірів пенсійних нарахувань за інвалідністю незалежно від статусу, який має громадянин. Однак варто наголосити при цьому, що учасників бойових дій ці зміни торкатися не будуть: для них законом передбачена окрема фінансова підтримка від держави, яка справедливо не повинна урівнюватися з виплатами для інших громадян.
Що стосується обмежень через ранні виходи прокурорів та інших високопосадовців на пенсію, то для регулювання цього питання у спеціальній постанові відомство обмежило коефіцієнтами всі пенсії, які перевищують 23 тисячі гривень. Міністерка переконана, що таким що таким рішенням буде гарантувати справедливість у загальній системі спецпенсій.
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