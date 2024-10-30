У Дніпрі посадовці привласнили 10 мільйонів, завищуючи ціни на товари для війська — Finance.ua
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У Дніпрі посадовці привласнили 10 мільйонів, завищуючи ціни на товари для війська

Кримінал
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У Дніпрі посадовці привласнили 10 мільйонів, завищуючи ціни на товари для війська
У Дніпрі посадовці привласнили 10 мільйонів, завищуючи ціни на товари для війська
Бюро економічної безпеки направило до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох осіб, які займали керівні посади у Дніпровській міській раді та заволоділи понад 10,5 млн грн державних коштів, зловживаючи службовим становищем.
Про це повідомляється на сайті БЕБ.
Слідство встановило, що Дніпровська міська рада виділила кошти для забезпечення виконання Програми щодо сприяння територіальної оборони міста Дніпра на 2022−2026 роки.
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Зі свого боку підозрювані здійснили закупівлі товарно-матеріальних цінностей для сил оборони України за завищеними цінами. Зокрема, купували монокуляри нічного бачення, тепловізори, електричні побутові прилади, вироби з текстилю, меблі, генератори, механізоване обладнання тощо.
Посадовцям обрали запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту.
Наразі досудове розслідування завершене, обвинувальний акт скеровано до суду. Фігурантам справи загрожує позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
За матеріалами:
Finance.ua
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