Мільйон доларів готівки і елітний автопарк: у Києві затримали трьох посадовців ТЦК — Finance.ua

Мільйон доларів готівки і елітний автопарк: у Києві затримали трьох посадовців ТЦК Сьогодні 19:30 — Кримінал

Мільйон доларів готівки і елітний автопарк: у Києві затримали трьох посадовців ТЦК, Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань затримало трьох посадовців Голосіївського РТЦК та СП міста Києва та трьох цивільних, які організували схему незаконного ухилення від мобілізації військовозобов’язаними. Під час обшуків у них виявили понад 1,2 млн доларів США готівкою та елітний автопарк.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

Працівники РТЦК, а також голова військово-лікарської комісії цього ж району створили злочинну групу, що надавала «послуги» чоловікам, які не мали бажання проходити військову службу. Один з викритих — голова ВЛК — вже мав підозру за аналогічні дії, був відсторонений від посади, але продовжив впливати на процеси.

Фото: ДБР

Організував групу цивільний, який підшукував клієнтів, збирав необхідні документи та передавав їх до РТЦК.

«Клієнтам» виготовляли пакет військово-облікових документів щодо їх зняття та виключення з військового обліку. Ціна пакета становила від 2 до 15 тисяч доларів США.

Під час обшуків у фігурантів було вилучено документи та записи, які можуть свідчити про факти незаконного зняття з військового обліку та ухилення від мобілізації тисяч військовозобов’язаних.

Фото: ДБР

Також було виявлено та вилучено понад 1,2 млн доларів США та 45 тис. євро готівкою. Крім того, вилучено 11 автомобілів преміумкласу вартістю приблизно 100 тис. дол. США кожний.

Фігурантам повідомлено про підозру в організації, виконанні та пособництві в проханні та одержанні ними неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, що поєднано з вимаганням (ч. 2, 3, 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України).

Суд просять обрати їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Паралельно в цьому ж військкоматі було виявлено ще двох працівників, які вносили до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів фальшиві дані, які дозволяли ухилятись від військової служби та виїхати за кордон.

Їм також повідомлено про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем (ч. 5 ст. 361 КК України), вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статей передбачає позбавлення волі строком до 15 років.

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