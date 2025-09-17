До кінця року в Реєстрі збитків з’являться категорії для бізнесу та держсектору Сьогодні 17:17 — Особисті фінанси

До кінця року в Реєстрі збитків з’являться категорії для бізнесу та держсектору

До кінця року в Реєстрі збитків, завданих агресією росії проти України, буде відкрито категорії для бізнесу та державного сектору.

Про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час онлайн-зустріч із керівництвом Реєстру збитків України.

«Люди чекають не на папери, а на реальні виплати. Працюємо заради цього», — наголосила Свириденко.

Плани уряду:

у найближчі тижні відкрити кілька нових категорій заяв у «Дії»;

до кінця року — відкрити категорії для бізнесу та державного сектору.

Зазначається, що для ефективної роботи системи потрібен окремий міжнародний компенсаційний фонд. Його наповнення може відбуватися як за рахунок заморожених російських активів, так і від частини доходів від експорту російської нафти й газу.

Очікується, що у грудні в Гаазі під час Дипломатичної конференції відбудеться підписання Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду заяв для України. Це відкриє шлях до запуску реального механізму виплат постраждалим.

«Разом із партнерами активно працюємо над тим, щоб до практичної реалізації механізму долучалися нові держави-учасниці. росія повинна заплатити за руйнування та шкоду, завдану українському народу та країні», — наголосила Свириденко.

Нагадаємо, раніше Мінцифри повідомляло , що згодом українці через «Дію» зможуть подати до Реєстру збитків заяви про відшкодування за шістьма новими категоріями — таке рішення ухвалив Уряд.

Які нові категорії репарацій з’являться в Реєстрі збитків:

А1.2 Вимушене переміщення за межі України

А2.8 Насильницьке переміщення або депортація дітей

А2.9 Насильницьке переміщення або депортація дорослих

А3.3 Втрата житла або місця проживання

А3.4 Втрата оплачуваної роботи

А3.5 Втрата приватного підприємництва

Після подачі заяви до міжнародного Реєстру збитків, заявникам можуть відмовити у чотирьох випадках:

про шкоду, завдану не на території України;

завдану до 24 лютого 2022 року;

заяви, які взагалі не стосуються російської агресії проти України;

не мають доказів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.