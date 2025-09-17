До кінця року в Реєстрі збитків з’являться категорії для бізнесу та держсектору
До кінця року в Реєстрі збитків, завданих агресією росії проти України, буде відкрито категорії для бізнесу та державного сектору.
Про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час онлайн-зустріч із керівництвом Реєстру збитків України.
«Люди чекають не на папери, а на реальні виплати. Працюємо заради цього», — наголосила Свириденко.
Плани уряду:
- у найближчі тижні відкрити кілька нових категорій заяв у «Дії»;
- до кінця року — відкрити категорії для бізнесу та державного сектору.
Зазначається, що для ефективної роботи системи потрібен окремий міжнародний компенсаційний фонд. Його наповнення може відбуватися як за рахунок заморожених російських активів, так і від частини доходів від експорту російської нафти й газу.
Очікується, що у грудні в Гаазі під час Дипломатичної конференції відбудеться підписання Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду заяв для України. Це відкриє шлях до запуску реального механізму виплат постраждалим.
Читайте також: Пошкоджено майно? Алгоритм, як вам подати заяву до Міжнародного реєстру збитків
«Разом із партнерами активно працюємо над тим, щоб до практичної реалізації механізму долучалися нові держави-учасниці. росія повинна заплатити за руйнування та шкоду, завдану українському народу та країні», — наголосила Свириденко.
Нагадаємо, раніше Мінцифри повідомляло, що згодом українці через «Дію» зможуть подати до Реєстру збитків заяви про відшкодування за шістьма новими категоріями — таке рішення ухвалив Уряд.
Які нові категорії репарацій з’являться в Реєстрі збитків:
- А1.2 Вимушене переміщення за межі України
- А2.8 Насильницьке переміщення або депортація дітей
- А2.9 Насильницьке переміщення або депортація дорослих
- А3.3 Втрата житла або місця проживання
- А3.4 Втрата оплачуваної роботи
- А3.5 Втрата приватного підприємництва
Після подачі заяви до міжнародного Реєстру збитків, заявникам можуть відмовити у чотирьох випадках:
- про шкоду, завдану не на території України;
- завдану до 24 лютого 2022 року;
- заяви, які взагалі не стосуються російської агресії проти України;
- не мають доказів.
