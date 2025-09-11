У «Дії» з’являться нові категорії заяв про відшкодування у Реєстрі збитків Сьогодні 15:22

У «Дії» з’являться нові категорії заяв про відшкодування у Реєстрі збитків

Згодом українці через «Дію» зможуть подати до Реєстру збитків заяви про відшкодування за шістьма новими категоріями — таке рішення ухвалив Уряд.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

Які нові категорії репарацій з’являться в Реєстрі збитків

А1.2 Вимушене переміщення за межі України

А2.8 Насильницьке переміщення або депортація дітей

А2.9 Насильницьке переміщення або депортація дорослих

А3.3 Втрата житла або місця проживання

А3.4 Втрата оплачуваної роботи

А3.5 Втрата приватного підприємництва

Подати заяву про відшкодування можна буде на порталі «Дія».

Потрібно буде лише заповнити форму та додати всі необхідні документи. Надалі заяви надходитимуть до створеної компенсаційної комісії, яка розглядатиме їх та призначатиме компенсації.

У Мінцифри кажуть, що додатково повідомлять, коли подання заяв у «Дії» стане доступним за кожною з цих категорій.

Нагадаємо, у травні Міжнародний реєстр збитків запустив категорію, яка дає можливість подати заяви про пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна.

Також повідомлялося, що після подачі заяви до міжнародного Реєстру збитків, заявникам можуть відмовити лише у чотирьох випадках. Так, будуть відхилені ті заяви, в яких йдеться:

про шкоду, завдану не на території України;

завдану до 24 лютого 2022 року;

заяви, які взагалі не стосуються російської агресії проти України;

не мають доказів.

