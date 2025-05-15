У Міжнародному реєстрі збитків зʼявилася нова категорія про нежитлове майно — Finance.ua
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У Міжнародному реєстрі збитків зʼявилася нова категорія про нежитлове майно

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У Міжнародному реєстрі збитків зʼявилася нова категорія про нежитлове майно
У Міжнародному реєстрі збитків зʼявилася нова категорія про нежитлове майно
Міжнародний реєстр збитків оголосив про запуск категорії, яка дає можливість подати заяви про пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна.
Про це повідомила пресслужба реєстру.
«Реєстр збитків для України офіційно запровадив нову категорію позовів про відшкодування збитків, завданих агресією російської федерації проти України — Категорія А3.2: Пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна», — сказано в повідомленні.

Яке майно підпадає під категорію

Ця категорія призначена для власників майна, які зазнали пошкодження або руйнування нерухомого майна, що використовується не для проживання. До нього належать:
  • гаражі;
  • паркувальні місця;
  • офісні приміщення;
  • складські приміщення;
  • інша нежитлова нерухомість.

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Правомочні заявники можуть подавати заяви на такі виплати:
  • вартість знищеного майна;
  • вартість ремонту/реконструкції пошкодженого майна.

Як подати позов

Щоб подати позов, власники майна повинні надати підтвердження права власності, яке зазвичай можна отримати з Державного реєстру речових прав, а також відповідні підтверджуючі матеріали щодо обставин заподіяння шкоди та її розміру, якщо така інформація доступна заявнику.

Довідка Finance.ua:

  • Міжнародний Реєстр збитків від російської агресії приймає заяви від усіх постраждалих українців лише за однією категорією щодо пошкодженого чи знищеного житла, починаючи від 24 лютого 2022 року. Перші виплати теоретично можуть розпочатися у 2027 році;
  • у 2025 році Міністерство цифрової трансформації планує запустити всі 45 категорій заяв про відшкодування збитків, завданих росією;
  • Зеленський раніше заявляв, що збитки, яких Україна зазнала внаслідок російської агресії, сягнули близько 800 мільярдів доларів.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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