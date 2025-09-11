0 800 307 555
День фінансів: рішення щодо облікової ставки, «еАкциз», боротьба з контрабандними iPhone

19
У четвер, 11 вересня, НБУ ухвалив рішення про облікову ставку та розповів, як вплине виїзд за кордон 22-річних.
Облікова ставка.
Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. «Це дасть змогу й надалі підтримувати належні монетарні умови для стійкості валютного ринку, контрольованості очікувань і приведення інфляції до цілі 5%. Національний банк готовий гнучко реагувати на зміни в розподілі ризиків», — сказано в повідомленні.
  • Також НБУ відстежує вплив виїзду чоловіків 18−22 років на економіку та ринок праці. За прогнозами, за межі країни можуть виїхати близько 200 тисяч осіб, тоді як у 2024 році цей показник становив 500 тисяч.
👛Питання призначення пенсії військовослужбовцям — тема досить складна, і дати якусь універсальну пораду для всіх, хто звільняється з військової служби та оформлює пенсію, неможливо.
👇Finance.ua у новій статті розповідає про законодавство та що потрібно зробити, щоб оформити таку пенсію різним категоріям.

Як призначають пенсію особі, звільненій з військової служби

Відшкодування у Реєстрі збитків.
Згодом українці через «Дію» зможуть подати до Реєстру збитків заяви про відшкодування за шістьма новими категоріями — таке рішення ухвалив Уряд.
Перелік доброчесних платників податків.
Державна податкова служба затвердила перелік платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства станом на серпень 2025 року. До нього включили 7 149 суб’єктів господарювання.
  • Також ДПС впроваджує ризик-орієнтовний підхід в усіх сферах податкового контролю.
Боротьба з контрабандними iPhone.
Державній податковій службі України запропонують провести контрольні закупки iPhone 17 до кінця вересня або в жовтні у відомих мережах магазинів. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Компенсація за контрактне навчання.
Освіта на контракті в університеті, коледжі чи іншому закладі стала доступнішою. Держава покриє повністю вартість навчання за 2024/2025 рік для дітей ветеранів.
  • При цьому стало відомо, скільки коштує година занять із репетитором в Україні у 2025 році.
«еАкциз».
У листопаді 2025 року бізнес зможе протестувати повний функціонал системи «еАкциз». Це нова цифрова платформа для контролю обігу алкоголю та тютюну. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
60% топменеджерів планують змінити роботу.
Сьогодні топменеджери демонструють високу мобільність та готовність до змін. Як показує дослідження, понад 62% керівників тою чи іншою мірою розглядають можливість змінити місце роботи протягом наступних 6−12 місяців.
Жінки опановують «чоловічі» професії.
Експериментальний проєкт служби зайнятості вже залучив 763 українки до навчання за професіями, які традиційно вважалися «чоловічими». Про це розповіли у Державній службі зайнятості України. Від роботодавців, які очікують поповнення своїх команд новими фахівчинями, вже надійшло 405 заяв.
За матеріалами:
Finance.ua
