Керівник компанії, що ремонтує дороги d Києві, підозрюється у несплаті податків на суму понад 30 млн грн

Керівник компанії, що ремонтує дороги у Києві, підозрюється у несплаті податків на суму понад 30 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
«Директору підприємства, що спеціалізується на ремонті доріг, мостів та автострад, повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків», — сказано в повідомленні.
Так, упродовж 2022 — 2023 років підприємство за договором субпідряду за бюджетні гроші виконувало роботи з реконструкції транспортної розв’язки у Солом’янському та Шевченківському районах міста Києва.
Однак, директор цього підприємства, у порушення вимог податкового законодавства, не відобразив у податкових деклараціях бюджетних надходжень за виконання робіт. Внаслідок цих дій до бюджету не було сплачено ПДВ на понад 30 млн грн.
Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 КК України.
