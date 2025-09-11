Керівник компанії, що ремонтує дороги d Києві, підозрюється у несплаті податків на суму понад 30 млн грн Сьогодні 19:10 — Кримінал

Керівник компанії, що ремонтує дороги у Києві, підозрюється у несплаті податків на суму понад 30 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«Директору підприємства, що спеціалізується на ремонті доріг, мостів та автострад, повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків», — сказано в повідомленні.

Так, упродовж 2022 — 2023 років підприємство за договором субпідряду за бюджетні гроші виконувало роботи з реконструкції транспортної розв’язки у Солом’янському та Шевченківському районах міста Києва.

Однак, директор цього підприємства, у порушення вимог податкового законодавства, не відобразив у податкових деклараціях бюджетних надходжень за виконання робіт. Внаслідок цих дій до бюджету не було сплачено ПДВ на понад 30 млн грн.

Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 КК України.

Нагадаємо, Львівська обласна прокуратура викрила керівника центрального органу державної влади та керівника обласного рівня, які організували схему поборів з підлеглих. За даними слідства, вони щомісяця вимагали від працівників гроші за збільшення премій, а в разі відмови погрожували безпідставним її зменшенням.

