Янукович програв суд щодо скасування санкцій ЄС

Янукович програв суд щодо скасування санкцій ЄС

Загальний суд Європейського Союзу відхилив апеляцію українського президента-втікача Віктора Януковича, який домагався того, щоб його виключили із санкційних списків ЄС.

Про це свідчить вирок суду.

Вперше блок запровадив санкції проти Януковича у 2014 році: йому заборонили в’їзд до ЄС і заморозили його активи. Вдруге — у 2022 році після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Президент-утікач подав позов до Європейського суду, намагаючись скасувати санкції ЄС проти себе. Суд відхилив скаргу, залишивши санкції чинними. Також Януковича зобов’язали покрити витрати суду.

У рішенні вказано, що його дії як глави держави «явно сприяли дестабілізації» України, і ЄС мав рацію, включивши його до свого санкційного списку.

Politico повідомляє , що апеляцію подавав і син експрезидента Олександр Янукович, який теж під санкціями Євросоюзу. Однак, і його скаргу суд відхилив.

До слова, нещодавно Віктор Янукович, який утік до росії під час Революції Гідності 2014 року і відтоді проживає там, вперше за тривалий час з’явився у публічному просторі.

У своїй заяві, розповсюдженій російськими пропагандистськими ЗМІ, він стверджує, що свого часу цілеспрямовано працював над зближенням України з Європейським Союзом та бачив кінцевою метою вступ країни до ЄС.

