0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Де в Євросоюзі найбільше зростання цін на солодке

Особисті фінанси
41
Де в Євросоюзі найбільше зростання цін на солодке
Де в Євросоюзі найбільше зростання цін на солодке
Через поганий врожай у Гані та Кот-д'Івуарі, найбільшого у світі виробника какао, ціни на шоколад різко зросли у всьому світі за останній рік.
Польща посіла перше місце, повідомивши про зростання на 39,1% станом на травень цього року порівняно з попереднім роком.
Про це пише Еuronews.
Згідно з даними Євростату, у травні ціни по всій Європі були в середньому на 21,1% вищими, ніж роком раніше.
Інші країни, які повідомляють про помітне зростання цін:
  • Естонія (+37,9%),
  • Литва (+36,5%),
  • Латвія (+33,2%)
  • Швеція (+28,0%)
  • Фінляндія (+26,0%).
Де менше зростали ціни
Однак зростання цін було менш суттєвим:
  • у Люксембурзі (+5,2%),
  • Кіпрі (+9,0%),
  • Італії (+12,0%),
  • Мальті (+12,2%)
  • Австрії (+13,4%).
Протягом сезону 2023/2024 світовий ринок какао зазнав скорочення виробництва. Міжнародна організація какао підрахувала, що виробництво скоротилося приблизно на 10% порівняно з попереднім сезоном.
Експерти пояснюють цей дефіцит какао низкою проблем, таких як негода, зокрема інтенсивні опади, за якими слідували довші, ніж зазвичай, посушливі сезони, зміна клімату та поширення хвороб на сільськогосподарських культурах у Західній Африці.
Ринкові аналітики підрахували, що дефіцит поставок какао — різниця між попитом споживачів і тим, що може запропонувати ринок — зріс до 478 000 метричних тонн протягом сезону 2023/2024, що є найвищим дефіцитом за 60 років.
Зростання цін на какао призвело до безпрецедентної інфляції цін на шоколад, що, своєю чергою, чинить тиск на виробників шоколаду як у Європейському Союзі, так і в усьому світі, щоб вони отримали прибуток.
Читайте також
Раніше писали, що кава прямує до своєї найдовшої серії дорожчання з 1980 року, оскільки ринок бореться з постійними проблемами з постачанням у ключових регіонах. Про це пише Bloomberg. Основний фактор зростання — дефіцит у Бразилії, яка є найбільшим виробником арабіки. Активні постачання на початку сезону призвели до зменшення запасів. У компанії Comexim Ltda. прогнозують скорочення виробництва арабіки та робусти у 2025−2026 маркетинговому році.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems