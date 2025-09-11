Де в Євросоюзі найбільше зростання цін на солодке Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Де в Євросоюзі найбільше зростання цін на солодке

Через поганий врожай у Гані та Кот-д'Івуарі, найбільшого у світі виробника какао, ціни на шоколад різко зросли у всьому світі за останній рік.

Польща посіла перше місце, повідомивши про зростання на 39,1% станом на травень цього року порівняно з попереднім роком.

Про це пише Еuronews

Згідно з даними Євростату, у травні ціни по всій Європі були в середньому на 21,1% вищими, ніж роком раніше.

Інші країни, які повідомляють про помітне зростання цін:

Естонія (+37,9%),

Литва (+36,5%),

Латвія (+33,2%)

Швеція (+28,0%)

Фінляндія (+26,0%).

Де менше зростали ціни

Однак зростання цін було менш суттєвим:

у Люксембурзі (+5,2%),

Кіпрі (+9,0%),

Італії (+12,0%),

Мальті (+12,2%)

Австрії (+13,4%).

Протягом сезону 2023/2024 світовий ринок какао зазнав скорочення виробництва. Міжнародна організація какао підрахувала, що виробництво скоротилося приблизно на 10% порівняно з попереднім сезоном.

Експерти пояснюють цей дефіцит какао низкою проблем, таких як негода, зокрема інтенсивні опади, за якими слідували довші, ніж зазвичай, посушливі сезони, зміна клімату та поширення хвороб на сільськогосподарських культурах у Західній Африці.

Ринкові аналітики підрахували, що дефіцит поставок какао — різниця між попитом споживачів і тим, що може запропонувати ринок — зріс до 478 000 метричних тонн протягом сезону 2023/2024, що є найвищим дефіцитом за 60 років.

Зростання цін на какао призвело до безпрецедентної інфляції цін на шоколад, що, своєю чергою, чинить тиск на виробників шоколаду як у Європейському Союзі, так і в усьому світі, щоб вони отримали прибуток.

