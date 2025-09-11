60% топменеджерів планують змінити роботу в найближчий рік: чому так — дослідження Сьогодні 11:00 — Особисті фінанси

Ринок праці для топменеджерів в Україні у 2025 році виглядає парадоксально: з одного боку, бізнес скаржиться на дефіцит керівних кадрів, з іншого — кожен другий управлінець так чи інакше готовий змінити роботу. Причини — від фінансових до ціннісних.

Про це йдеться в дослідженні порталу GRC.UA , який дослідив головні мотиви зміни роботи мають сучасні українські топ-менеджери та повідомив про канали для пошуку.

В опитуванні взяли участь 332 респонденти. Дослідження охопило всі сектори економіки та професійні сфери по всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій та півострова Крим.

Готовність до змін

Сьогодні топменеджери демонструють високу мобільність та готовність до змін. Як показує дослідження, понад 62% керівників тою чи іншою мірою розглядають можливість змінити місце роботи протягом наступних 6−12 місяців.

З них майже третина (30,1%) перебувають у активному пошуку нової позиції. І також кожен третій (32,5%) пасивно моніторить ринок праці та актуальні вакансії. Лише кожен п’ятий управлінець не планує змінювати роботу та ще 15,7% вагаються.

Причини зміни роботи

Головним мотиватором або демотиватором залишається зарплата. 86,7% управлінців розглядають перехід у нову компанію заради вищої компенсації. Третина топ-менеджерів зацікавлені у перегляді бонусної системи.

Професійне зростання переважає стабільність для кожного третього топ-менеджера. 32,5% готові змінювати роботу через відсутність професійного зросту. Баланс і сенс у роботі важливі для кожного четвертого керівника: 28,9% — управлінців шукають нові виклики, 26,5% — зберегти здоровий work-life balance, а 19,3% — перейшли б заради зміни цінностей компанії.

Автономія і стратегічний вплив також можуть стати мотивацією: 15,7% топ-менеджерів хочуть більшої свободи у прийнятті управлінських рішень.

Фактори, які ще кілька років тому здавалися другорядними — цінності компанії, релокація та безпека, більша автономія у прийнятті рішень — рік від року поступово стають більш вагомими аргументами. Керівники шукають не лише фінансової стабільності, а й середовища, що відповідає їхнім професійним та особистим орієнтирам.

Де шукають роботу

Найбільш розповсюдженим залишається варіант пошуку на спеціалізованих сайтах та кадрових порталах. 78,3% управлінців переглядають вакантні позиції на сайтах з пошуку роботи.

Другим за популярністю каналом з пошуку роботи є соціальні медіа (56,6%). Кожен другий топ-менеджер (50,6%) у процесі підбору нового місця роботи покладається на рекомендації знайомих.

Третина управлінців (32,5%) під час пошуку вакансій моніторять Telegram та месенджери. Лише 18,1% дивляться корпоративні сайти компаній та 10,8% топ-менеджерів користуються послугами центру зайнятості.

Висновки

Топ-менеджери шукають роботу інакше, ніж звичайні спеціалісти: для них ключову роль відіграють не лише зарплата, але й стратегічна позиція компанії, репутація, баланс життя і роботи та можливість впливати на розвиток бізнесу.

Для роботодавців це означає, що класична модель «зарплата + бонус» більше не гарантує утримання керівника.

Бізнесу доведеться грати на кількох полях одночасно — фінанси, розвиток, культура, репутація — і тільки так можна перемогти в конкуренції за лідерів.

