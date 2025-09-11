Як отримати компенсацію за контрактне навчання: всі деталі
Освіта на контракті в університеті, коледжі чи іншому закладі стала доступнішою. Держава покриє повністю вартість навчання за 2024/2025 рік для дітей ветеранів.
Таку ініціативу реалізує Міністерство у справах ветеранів України у співпраці з Міністерством освіти і науки України, Міністерством цифрової трансформації України та Дією за експертної підтримки «Проєкту підтримки Дія», що його Програма розвитку ООН в Україні реалізує за фінансування Швеції, повідомляє Дія.
Як це зробити
- Увійдіть у застосунок Дія > Документи > освітній сертифікат.
- Перевірте дані: ПІБ, заклад, сума, спеціальність.
- Підтвердьте згоду Дія.Підписом.
Невдовзі отримаєте сповіщення про результат.
Підтвердьте сертифікат у Дії протягом 20 днів.
Куди надійде помомога
Допомога надійде на рахунок навчального закладу, про що ви отримаєте сповіщення в Дії. Далі зверніться до бухгалтерії закладу для повернення вчасно сплачених коштів за навчання протягом 6 місяців.
Хто отримає освітні сертифікати від держави
Понад 13 000 студентів до 23 років, що навчаються на 1−3 курсах бакалаврату [або 1 курсі магістратури] та є дитиною:
- загиблих захисників і захисниць України;
- ветеранів з інвалідністю внаслідок війни;
- учасників бойових дій;
- зниклих безвісти за особливих обставин;
- полонених через збройну агресію;
- постраждалих учасників Революції гідності.
Для успішного подання перевірте, чи є у вашій Дії:
ID-картка або біометричний паспорт, податковий номер, дані про освіту та статус дитини ветерана електронній базі [ЄДЕБО].
Сертифікат ще не з’явився
Зверніться до закладу освіти і надайте документ, який підтверджує статус дитини ветерана. Після внесення даних у ЄДЕБО сертифікат з’явиться в Дії.
Ваш квиток до доступної освіти вже в застосунку Дія. Клік-клік — і навчаєтеся за підтримки держави.
Раніше йшлося, що банкіри прогнозують зростання вартості університетських програм через конкуренцію та необхідність модернізації вищих навчальних закладів.
«Університетська освіта дорожчатиме в майбутньому. Оскільки відбувається конкуренція між університетами всередині країни, але і з іноземними також. І в плані матеріально-технічної бази, наявності міжнародних лекторів, то що краще курс побудований, то він дорожчий, оскільки він вимагає різних технічних засобів», — підкреслив член правління Кредитвест Банку Сергій Ярошенко.
За його словами, університети, зокрема державні, будуть змушені вкладати кошти у свій розвиток, а навчання ставатиме дорожчим.
