Як отримати компенсацію за контрактне навчання: всі деталі

Освіта на контракті в університеті, коледжі чи іншому закладі стала доступнішою. Держава покриє повністю вартість навчання за 2024/2025 рік для дітей ветеранів.

Таку ініціативу реалізує Міністерство у справах ветеранів України у співпраці з Міністерством освіти і науки України, Міністерством цифрової трансформації України та Дією за експертної підтримки «Проєкту підтримки Дія», що його Програма розвитку ООН в Україні реалізує за фінансування Швеції, повідомляє Дія.

Як це зробити

Увійдіть у застосунок Дія > Документи > освітній сертифікат.

Перевірте дані: ПІБ, заклад, сума, спеціальність.

Підтвердьте згоду Дія.Підписом.

Невдовзі отримаєте сповіщення про результат.

Підтвердьте сертифікат у Дії протягом 20 днів.

Куди надійде помомога

Допомога надійде на рахунок навчального закладу, про що ви отримаєте сповіщення в Дії. Далі зверніться до бухгалтерії закладу для повернення вчасно сплачених коштів за навчання протягом 6 місяців.

Хто отримає освітні сертифікати від держави

Понад 13 000 студентів до 23 років, що навчаються на 1−3 курсах бакалаврату [або 1 курсі магістратури] та є дитиною:

загиблих захисників і захисниць України;

ветеранів з інвалідністю внаслідок війни;

учасників бойових дій;

зниклих безвісти за особливих обставин;

полонених через збройну агресію;

постраждалих учасників Революції гідності.

Для успішного подання перевірте, чи є у вашій Дії:

ID-картка або біометричний паспорт, податковий номер, дані про освіту та статус дитини ветерана електронній базі [ЄДЕБО].

Сертифікат ще не з’явився

Зверніться до закладу освіти і надайте документ, який підтверджує статус дитини ветерана. Після внесення даних у ЄДЕБО сертифікат з’явиться в Дії.

Ваш квиток до доступної освіти вже в застосунку Дія. Клік-клік — і навчаєтеся за підтримки держави.

Раніше йшлося , що банкіри прогнозують зростання вартості університетських програм через конкуренцію та необхідність модернізації вищих навчальних закладів.

«Університетська освіта дорожчатиме в майбутньому. Оскільки відбувається конкуренція між університетами всередині країни, але і з іноземними також. І в плані матеріально-технічної бази, наявності міжнародних лекторів, то що краще курс побудований, то він дорожчий, оскільки він вимагає різних технічних засобів», — підкреслив член правління Кредитвест Банку Сергій Ярошенко.

За його словами, університети, зокрема державні, будуть змушені вкладати кошти у свій розвиток, а навчання ставатиме дорожчим.

