Уряд оновив умови виплати премій та надбавок вчителям

Особисті фінанси
15
Кабмін оновив умови виплати щорічної премії педагогічним працівникам у розмірі до одного посадового окладу.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Оновили умови виплати щорічної грошової винагороди за сумлінну працю вчителям, і відтепер вона має виплачуватися усім педагогічним працівникам усіх закладів і установ незалежно від відомчого підпорядкування.
Також на рівні Кабміну унормували право місцевих органів встановлювати інші види та розміри доплат педпрацівникам ніж встановлені рішеннями Уряду.
Крім того, установили доплату в розмірі 20% посадового окладу за організацію інклюзивного навчання вихователям-методистам у закладах дошкільної освіти.
Як зазначив представник уряду у ВР Тарас Мельничук, встановлено, що розміри доплат педагогічним працівникам визначаються керівником закладу та установи освіти в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі відповідного закладу освіти.
Також передбачено, що встановлення підвищень посадових окладів та доплат за окремі види педагогічної діяльності керівникам закладів освіти здійснюється за рішенням органу вищого рівня. Засновник закладу освіти та установи освіти мають право встановлювати додаткові види та розміри доплат за рахунок власних надходжень.

Довідка Finance.ua:

  • в Україні відчувається дефіцит педагогічних кадрів у школах, зокрема, через невисокі зарплати. Як показують підрахунки, вчителі початкових класів отримують значно менше середньої зарплати по країні;
  • також нагадаємо, що з 1 січня 2025 року педагогічним працівникам державних і комунальних шкіл щомісяця виплачують доплату за особливі умови праці в розмірі 1,3 тис. грн (приблизно 1 тис. грн «на руки»);
  • починаючи з 1 вересня 2025 року й до завершення або скасування воєнного стану, розмір цієї доплати збільшвся до 2,6 тис. грн (близько 2 тис. грн «на руки»);
  • у 2026 році уряд також планує зберегти щомісячну доплату вчителям у розмірі 2 тис. грн.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
