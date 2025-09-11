0 800 307 555
Особисті фінанси
25
Скільки заробляють учителі початкових класів у 2025 році
В Україні відчувається дефіцит педагогічних кадрів у школах, зокрема, через невисокі зарплати. Як показують підрахунки, вчителі початкових класів отримують значно менше середньої зарплати по країні.

Скільки отримують вчителі 1−4 класів

Середня заробітна плата вчителя початкових класів в Україні зросла на 6% за рік і становить 17 500 гривень у вересні 2025 року (дані Work.ua).
Проте в реальності дохід вчителя 1 — 4 класів залежно від стажу роботи, посадового окладу та доплат може бути значно меншим.
  • Варто зазначити, що на відміну від інших педагогів, які можуть не мати свого класу, вчителі початкових класів є класними керівниками й отримують надбавку за класне керівництво.
  • Її розмір визначає наказ Міністерства освіти «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти». Надбавка становить 20% від посадового окладу вчителя.
Нараховують доплату за керівництво на основі ставки, що розраховується за Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. Також враховують підвищення посадового окладу.
Якщо ж порахувати середню заробітну плату вчителя початкової школи для другої категорії за тарифною сіткою, з можливими доплатами, то сума виходить меншою за розрахунки порталу з пошуку роботи.
  • Розмір базового посадового окладу становитиме 6 773 гривні;
  • Якщо урахувати підвищення на 10% за постановою Кабміну № 22, сума збільшиться до 7 450 гривень.
  • Додавши доплату за класне керівництво (20% від ставки, тобто 1 354 гривні), отримаємо 8 795 гривень.
  • Плюсуємо мінімальну надбавку за вислугу років (10%, або 677 гривень) — маємо 9 472 гривні.
  • І, зрештою, додаємо обов’язкову доплату за роботу в несприятливих умовах, передбачену з 1 вересня — 2000 гривень.
У підсумку зарплата становить приблизно 11 480 гривень.
Деякі педагоги також мають право на доплату за перевірку зошитів (15% від посадового окладу) та надбавку за престижність праці (від 5% до 30%), але все визначається індивідуально.
Окрім того, заробітна плата вчителя початкових класів може значно відрізнятися від місця роботи та права на інші доплати.
Разом з тим підрахунки показують, що в середньому зарплата вчителя 1 — 4 класів значно менша за середню по Україні, яка у липні 2025 року, за даними Держстату, сягнула 26 500 гривень.
Нагадаємо, хоча посадові оклади педагогів залишилися поки без змін, із 1 вересня 2025 року виплати все ж зросли. Зокрема, надбавку за роботу в складних умовах підвищили удвічі — з 1 000 до 2 000 гривень щомісяця. Ця доплата є гарантованою та не пов’язана з успіхами школи чи індивідуальними результатами вчителя.

