Скільки коштує година занять із репетитором в Україні у 2025 році

Ринок репетиторських послуг в Україні продовжує зростати. Найпопулярнішими предметами залишаються англійська мова та математика, однак найбільший приріст попиту зафіксовано на заняття з німецької.

Про це свідчать дані OLX

Ринок репетиторських послуг в Україні зберігає високий рівень попиту, особливо на іноземні мови та математику — саме ці напрями формують основне ядро попиту серед учнів і батьків.

Ціни на заняття залишаються приблизно однаковими для більшості предметів.

За останні роки особливо популярним стали послуги репетиторів з німецької мови, що пов’язано з вимушеною міграцією багатьох українців до Німеччини.

Англійська

За даними OLX, у 2025 році на платформі розміщено понад 11,5 тис. оголошень про заняття з англійської мови та зафіксовано понад 167 тис. відгуків.

Середня вартість години становить 300 грн. Англійська залишається найпопулярнішим предметом уже 5 років поспіль. Найбільший стрибок попиту відбувся у 2022−2023 роках, коли кількість відгуків майже потроїлася.

Математика

Попит на репетиторів із математики традиційно високий через підготовку до НМТ, вступу у виші на технічні спеціальності.

На OLX розміщено майже 5 тис. оголошень і понад 64 тис. відгуків.

З 2023 до 2024 кількість оголошень зросла удвічі, а кількість відгуків на 37%. Середня вартість становить 300 грн за годину.

Українська мова

Послуги з репетиторства з української мови стабільно займають 3 місце впродовж останніх 5 років. Втім з 2022 року репетиторство української поступається місцем німецькій за кількістю відгуків користувачів. Середня ціна години навчання становить 250 грн.

У 2025 році доступно понад 1,4 тис. оголошень і понад 12 тис. відгуків.

Німецька

Німецька мова — понад 1,1 тис. оголошень і близько 45 тис. відгуків.

Середня ціна навчання — 350 грн. Інтерес до вивчення німецької суттєво зріс у рік повномасштабного вторгнення — кількість відгуків зросла вчетверо.

Інші предмети

Серед інших популярних предметів: біологія, польська, хімія та фізика.

Кількість відгуків користувачів та кількість оголошень з репетиторства з біології та польської з 2023 року зросли удвічі. Вартість однієї години становить 275 грн для біології та 300 грн для польської.

Вартість навчання з хімії та фізики становить 300 грн. Більш популярною, як за кількістю оголошень, так і за кількістю відгуків є хімія. Проте, в загальному, обидва предмети не такі популярні як вивчення іноземних мов чи математики — менш як 600 оголошень та 8 тис. відгуків цьогоріч.

Нагадаємо, послуги репетитора оподатковуються . Викладачі, які займаються репетиторством, але не зареєстровані як ФОП, мають задекларувати свої доходи та сплатити податок. Доходи від репетиторства оподатковуються на доходи фізосіб за ставкою 18%. Крім того, з цих доходів вираховується військовий збір.

