Скільки коштує година занять із репетитором в Україні у 2025 році
Ринок репетиторських послуг в Україні продовжує зростати. Найпопулярнішими предметами залишаються англійська мова та математика, однак найбільший приріст попиту зафіксовано на заняття з німецької.
Про це свідчать дані OLX.
Ринок репетиторських послуг в Україні зберігає високий рівень попиту, особливо на іноземні мови та математику — саме ці напрями формують основне ядро попиту серед учнів і батьків.
Ціни на заняття залишаються приблизно однаковими для більшості предметів.
За останні роки особливо популярним стали послуги репетиторів з німецької мови, що пов’язано з вимушеною міграцією багатьох українців до Німеччини.
Англійська
За даними OLX, у 2025 році на платформі розміщено понад 11,5 тис. оголошень про заняття з англійської мови та зафіксовано понад 167 тис. відгуків.
Середня вартість години становить 300 грн. Англійська залишається найпопулярнішим предметом уже 5 років поспіль. Найбільший стрибок попиту відбувся у 2022−2023 роках, коли кількість відгуків майже потроїлася.
Математика
Попит на репетиторів із математики традиційно високий через підготовку до НМТ, вступу у виші на технічні спеціальності.
На OLX розміщено майже 5 тис. оголошень і понад 64 тис. відгуків.
З 2023 до 2024 кількість оголошень зросла удвічі, а кількість відгуків на 37%. Середня вартість становить 300 грн за годину.
Українська мова
Послуги з репетиторства з української мови стабільно займають 3 місце впродовж останніх 5 років. Втім з 2022 року репетиторство української поступається місцем німецькій за кількістю відгуків користувачів. Середня ціна години навчання становить 250 грн.
У 2025 році доступно понад 1,4 тис. оголошень і понад 12 тис. відгуків.
Німецька
Німецька мова — понад 1,1 тис. оголошень і близько 45 тис. відгуків.
Середня ціна навчання — 350 грн. Інтерес до вивчення німецької суттєво зріс у рік повномасштабного вторгнення — кількість відгуків зросла вчетверо.
Інші предмети
Серед інших популярних предметів: біологія, польська, хімія та фізика.
Кількість відгуків користувачів та кількість оголошень з репетиторства з біології та польської з 2023 року зросли удвічі. Вартість однієї години становить 275 грн для біології та 300 грн для польської.
Вартість навчання з хімії та фізики становить 300 грн. Більш популярною, як за кількістю оголошень, так і за кількістю відгуків є хімія. Проте, в загальному, обидва предмети не такі популярні як вивчення іноземних мов чи математики — менш як 600 оголошень та 8 тис. відгуків цьогоріч.
Нагадаємо, послуги репетитора оподатковуються. Викладачі, які займаються репетиторством, але не зареєстровані як ФОП, мають задекларувати свої доходи та сплатити податок. Доходи від репетиторства оподатковуються на доходи фізосіб за ставкою 18%. Крім того, з цих доходів вираховується військовий збір.
