«Пакунок школяра»: у ПФУ відповіли на найбільш актуальні питання

Особисті фінанси
21
Батьки першокласників можуть отримати 5 тис. грн допомоги від держави на підготовку дитини до школи у рамках програми «Пакунок школяра». Пенсійний фонд вже профінансував перші виплати для понад 86 тисяч родин першокласників. Загальний обсяг першого фінансування перевищив 430 млн грн.
У ПФУ відповіли на актуальні питання про подання заяв на отримання виплати.

Як подати заяву на допомогу

Це можна зробити через застосунок «Дія» чи подати заяву у паперовій формі до сервісного центру територіального органу ПФУ, незалежно від адреси місця проживання.
У заяві зазначаються, зокрема, персональні дані заявника та першокласника, реквізити рахунку із спеціальним режимом використання, відкритого в уповноваженому банку.
Для подачі заяви у паперовій формі необхідно підготувати такі документи:
  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
  • РНОКПП (за наявності);
  • документи, що підтверджують повноваження законного представника (за потреби).
Додаткові документи, як-от свідоцтво про народження чи шлюб, надаються лише в разі неможливості отримати їх шляхом електронної взаємодії.

Чи залежить розмір допомоги від доходів сім’ї

У ПФУ зазначають, одноразова допомога є цільовою державною підтримкою першокласників та не залежить від матеріального становища сімʼї.
Це означає, що середньомісячний сукупний дохід родини, наявність інших пільг та соціальних виплат у родини не враховується під час призначення допомоги.

Чи потрібна довідка зі школи

Фахівці пояснюють, ПФУ отримує списки першокласників та інформацію про батьків від Міносвіти в електронному вигляді.
Оновлення даних відбувається щотижня, допомога все одно буде призначена, навіть якщо дані дитини внесено до списку школярів-першокласників із запізненням.

Як перевірити статус заявки

Дізнатися, чи опрацьовано вашу заяву, можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua).
Авторизуйтеся, використовуючи кваліфікований електронний підпис (КЕП), Дія. Підпис або систему ID.GOV.UA.
У лівому боковому меню оберіть розділ «Мої звернення» та ознайомтеся зі статусом вашої заяви.

Довідка Finance.ua:

  • у допомозі «Пакунок школяра» можуть відмовити, якщо родина перебуває за кордоном чи на ТОТ, дитину відраховано чи переведено до іншого закладу (тоді потрібно подати нову заяву) або є невідповідність даних у державних реєстрах (їх необхідно оновити);
  • у ПФУ повідомляли, що на отримання житлової субсидії чи інших видів соціальної допомоги одноразова грошова допомога «Пакунок школяра» не вплине.
За матеріалами:
Finance.ua
