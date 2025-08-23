Чи вплине «Пакунок школяра» на призначення субсидії: пояснення ПФУ — Finance.ua

Чи вплине «Пакунок школяра» на призначення субсидії: пояснення ПФУ
В Україні запустили нову програму підтримки родин з дітьми «Пакунок школяра», у межах якої батьки зможуть отримати 5 тисяч гривень на кожного першокласника.
Чи вплинуть ці виплати на призначення субсидії, розповіли у Пенсійному фонді України.
Як зазначено у постанові Кабміну від 7 липня 2025 року № 809, на отримання житлової субсидії чи інших видів соціальної допомоги одноразова грошова допомога «Пакунок школяра» не вплине.
У ПФУ додають, житлова субсидія обчислюється з урахуванням середньомісячного сукупного доходу домогосподарства, до якого включають:
- заробітну плату;
- пенсію;
- стипендію (крім соціальної);
- соцвиплати;
- допомогу по безробіттю, інші страхові виплати;
- грошові перекази, отримані із-за кордону;
- дивіденди від цінних паперів;
- інші доходи, а також кошти, отримані особою від оренди землі, продажу майна.
Нагадаємо, виплата буде надаватись одному з батьків першачка на банківську картку зі спеціальним режимом використання.
«Пакунок школяра» буде доступний після того як батьки запишуть дитину в школу, шкільна система передасть цю інформацію в Пенсійний фонд і в «Дії» людині надійде пуш-сповіщення, що вона може отримати таку допомогу.
Далі особа підтверджуватиметься заявкою через «Дію» і на її спеціальну віртуальну карту в «Дії» зарахують гроші.
