Чи вплине «Пакунок школяра» на призначення субсидії: пояснення ПФУ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чи вплине «Пакунок школяра» на призначення субсидії: пояснення ПФУ

Особисті фінанси
13
Чи вплине «Пакунок школяра» на призначення субсидії: пояснення ПФУ
Чи вплине «Пакунок школяра» на призначення субсидії: пояснення ПФУ
В Україні запустили нову програму підтримки родин з дітьми «Пакунок школяра», у межах якої батьки зможуть отримати 5 тисяч гривень на кожного першокласника.
Чи вплинуть ці виплати на призначення субсидії, розповіли у Пенсійному фонді України.
Як зазначено у постанові Кабміну від 7 липня 2025 року № 809, на отримання житлової субсидії чи інших видів соціальної допомоги одноразова грошова допомога «Пакунок школяра» не вплине.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

У ПФУ додають, житлова субсидія обчислюється з урахуванням середньомісячного сукупного доходу домогосподарства, до якого включають:
  • заробітну плату;
  • пенсію;
  • стипендію (крім соціальної);
  • соцвиплати;
  • допомогу по безробіттю, інші страхові виплати;
  • грошові перекази, отримані із-за кордону;
  • дивіденди від цінних паперів;
  • інші доходи, а також кошти, отримані особою від оренди землі, продажу майна.
Нагадаємо, виплата буде надаватись одному з батьків першачка на банківську картку зі спеціальним режимом використання.
«Пакунок школяра» буде доступний після того як батьки запишуть дитину в школу, шкільна система передасть цю інформацію в Пенсійний фонд і в «Дії» людині надійде пуш-сповіщення, що вона може отримати таку допомогу.
Далі особа підтверджуватиметься заявкою через «Дію» і на її спеціальну віртуальну карту в «Дії» зарахують гроші.
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems