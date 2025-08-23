Чи вплине «Пакунок школяра» на призначення субсидії: пояснення ПФУ — Finance.ua

Чи вплине «Пакунок школяра» на призначення субсидії: пояснення ПФУ Сьогодні 16:07 — Особисті фінанси

Чи вплине «Пакунок школяра» на призначення субсидії: пояснення ПФУ

В Україні запустили нову програму підтримки родин з дітьми «Пакунок школяра», у межах якої батьки зможуть отримати 5 тисяч гривень на кожного першокласника.

Чи вплинуть ці виплати на призначення субсидії, розповіли у Пенсійному фонді України.

Як зазначено у постанові Кабміну від 7 липня 2025 року № 809, на отримання житлової субсидії чи інших видів соціальної допомоги одноразова грошова допомога «Пакунок школяра» не вплине.

У ПФУ додають, житлова субсидія обчислюється з урахуванням середньомісячного сукупного доходу домогосподарства, до якого включають:

заробітну плату;

пенсію;

стипендію (крім соціальної);

соцвиплати;

допомогу по безробіттю, інші страхові виплати;

грошові перекази, отримані із-за кордону;

дивіденди від цінних паперів;

інші доходи, а також кошти, отримані особою від оренди землі, продажу майна.

Нагадаємо, виплата буде надаватись одному з батьків першачка на банківську картку зі спеціальним режимом використання.

«Пакунок школяра» буде доступний після того як батьки запишуть дитину в школу, шкільна система передасть цю інформацію в Пенсійний фонд і в «Дії» людині надійде пуш-сповіщення, що вона може отримати таку допомогу.

Далі особа підтверджуватиметься заявкою через «Дію» і на її спеціальну віртуальну карту в «Дії» зарахують гроші.

