«Пакунок школяра»: як перевіряють дані і чому можуть відмовити у виплаті — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Пакунок школяра»: як перевіряють дані і чому можуть відмовити у виплаті

Особисті фінанси
20
«Пакунок школяра»: як перевіряють дані і чому можуть відмовити у виплаті
«Пакунок школяра»: як перевіряють дані і чому можуть відмовити у виплаті
В Україні триває подача заяв на отримання одноразової виплати п’яти тисяч гривень батькам першокласників у межах програми «Пакунок школяра».
Про це нагадує Міністерство освіти і науки.
Від початку програми українці подали 97 638 заяв на отримання виплати — це майже 54% від кількості першокласників, інформацію про яких внесено до державного реєстру у сфері освіти (АІКОМ). Більшість звернень надійшла онлайн через застосунок Дія (94 142 заяви), ще 3 496 — письмово до сервісних центрів Пенсійного фонду України.

Відмови

На сьогодні верифіковано 92 519 заяв, відхилено 1 655. Основні причини відмов:
  • перебування родини за кордоном чи на тимчасово окупованих територіях (отримати допомогу можна після повернення);
  • відрахування або переведення дитини до іншого закладу освіти (у таких випадках потрібно подати нову заяву);
  • невідповідність даних у державних реєстрах (їх необхідно оновити).
«Щоб допомога надійшла вчасно та без зайвих труднощів, важливо правильно оформити дані в освітній системі», — наголосили в міністерстві.

Як працює система

Дані про першокласників обов’язково вносяться школами до модернізованої системи АІКОМ (Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту), яка синхронізується з іншими державними реєстрами. Саме АІКОМ підтверджує, що дитина зарахована до 1 класу.
Пенсійний фонд України отримує від АІКОМ оновлені дані кожні два дні й додатково перевіряє інформацію під час ухвалення рішення про виплату.

Що робити батькам

Якщо інформація про дитину відсутня в послузі «Пакунок школяра» в Дії:
  • уточніть у школі, чи внесено дані до АІКОМ;
  • перевірте, чи є в системі реєстраційний номер облікової картки платника податків батьків або законних представників;
  • якщо ви не користуєтеся Дією, заяву можна подати у сервісному центрі Пенсійного фонду (але дані дитини все одно мають бути в АІКОМ).
Подати заяву можна до 15 листопада 2025 року. Виплата надходитиме на Дія. Картку протягом 14 днів після подання заявки. Розмір виплати — 5000 гривень на кожного першокласника.
Нагадаємо, про нову ініціативу від уряду оголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у липні. Тоді він розповів, що гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи. Ця виплата жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій або інших соціальних допомог.
У 2025 році у перший клас підуть 240 тисяч дітей. Отже, виплати обійдуться державі у понад 1,2 мільярда гривень. Гроші на ці виплати візьмуть з програми «Захист дітей та сімей».
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Дія
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems