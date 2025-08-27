«Пакунок школяра»: як перевіряють дані і чому можуть відмовити у виплаті — Finance.ua

«Пакунок школяра»: як перевіряють дані і чому можуть відмовити у виплаті
В Україні триває подача заяв на отримання одноразової виплати п’яти тисяч гривень батькам першокласників у межах програми «Пакунок школяра».
Про це нагадує Міністерство освіти і науки.
Від початку програми українці подали 97 638 заяв на отримання виплати — це майже 54% від кількості першокласників, інформацію про яких внесено до державного реєстру у сфері освіти (АІКОМ). Більшість звернень надійшла онлайн через застосунок Дія (94 142 заяви), ще 3 496 — письмово до сервісних центрів Пенсійного фонду України.
Відмови
На сьогодні верифіковано 92 519 заяв, відхилено 1 655. Основні причини відмов:
- перебування родини за кордоном чи на тимчасово окупованих територіях (отримати допомогу можна після повернення);
- відрахування або переведення дитини до іншого закладу освіти (у таких випадках потрібно подати нову заяву);
- невідповідність даних у державних реєстрах (їх необхідно оновити).
«Щоб допомога надійшла вчасно та без зайвих труднощів, важливо правильно оформити дані в освітній системі», — наголосили в міністерстві.
Як працює система
Дані про першокласників обов’язково вносяться школами до модернізованої системи АІКОМ (Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту), яка синхронізується з іншими державними реєстрами. Саме АІКОМ підтверджує, що дитина зарахована до 1 класу.
Пенсійний фонд України отримує від АІКОМ оновлені дані кожні два дні й додатково перевіряє інформацію під час ухвалення рішення про виплату.
Що робити батькам
Якщо інформація про дитину відсутня в послузі «Пакунок школяра» в Дії:
- уточніть у школі, чи внесено дані до АІКОМ;
- перевірте, чи є в системі реєстраційний номер облікової картки платника податків батьків або законних представників;
- якщо ви не користуєтеся Дією, заяву можна подати у сервісному центрі Пенсійного фонду (але дані дитини все одно мають бути в АІКОМ).
Подати заяву можна до 15 листопада 2025 року. Виплата надходитиме на Дія. Картку протягом 14 днів після подання заявки. Розмір виплати — 5000 гривень на кожного першокласника.
Нагадаємо, про нову ініціативу від уряду оголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у липні. Тоді він розповів, що гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи. Ця виплата жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій або інших соціальних допомог.
У 2025 році у перший клас підуть 240 тисяч дітей. Отже, виплати обійдуться державі у понад 1,2 мільярда гривень. Гроші на ці виплати візьмуть з програми «Захист дітей та сімей».
Поділитися новиною
Також за темою
«Пакунок школяра»: як перевіряють дані і чому можуть відмовити у виплаті
Названо найбільш високооплачувані професії та галузі у Польщі
Скільки коштує мобільний зв’язок в Іспанії: якого мобільного оператора вибрати
Де в ЄС найбільша частка іноземних студентів (інфографіка)
У Новій пошті розповіли, що потрібно знати про нові правила доставки до США
Соцвиплати, АІ-асистент та інші: у «Дії» з’являться шість нових сервісів