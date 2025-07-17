У мережі шириться нова шахрайська схема під виглядом допомоги «Пакунок школяра» — що відомо Сьогодні 10:00 — Кримінал

У мережі шириться нова шахрайська схема під виглядом допомоги «Пакунок школяра» — що відомо

Нова шахрайська схема під виглядом допомоги «Пакунок школяра»: зловмисники розсилають повідомлення про нібито початок виплати та збирають банківські дані батьків.

Про це попереджає Мінсоцполітики

Там нагадали, що ініціатива наразі ще тестується, тривають останні доопрацювання для того, аби старт програми відбувся максимально ефективно та якісно.

«Про запуск програми ми повідомимо щойно все буде готово (не хвилюйтеся — це відбудеться вчасно, аби всі встигли підготуватися до школи). Тоді ж поділимося і детальною інструкцією, як скористатися „Пакунком школяра“», — йдеться в повідомленні.

Батькам, які зареєстрували свою дитину до першого класу української школи та є користувачами Дії, після старту ініціативи надійде відповідне сповіщення.

Мінсоцполітики застерігає батьків і представників цьогорічних «першачків» не переходити за сумнівними посиланнями та не надавати свої персональні дані.

Нагадаємо, уряд розробляє нову програму підтримки родин з дітьми. Мета — створити умови, за яких родини з дітьми мають державну підтримку саме там і в ті моменти, коли родина, яка виховує дітей, має найбільшу потребу в ній.

Наразі Мінсоцполітики готується комплексний проєкт Закону щодо підтримки родин з дітьми.

«Пакунок школяра» допоможе батькам майбутніх першачків придбати усе необхідне для школи, наприклад, канцелярське приладдя, дитячий одяг та взуття. Розмір виплати — 5 тисяч гривень на кожного першокласника.

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