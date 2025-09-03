В Україні стартує підготовка до 12-річної школи — Finance.ua
Особисті фінанси
38
У середній освіті триває реформа Нової української школи. Наступний етап — впровадження старшої профільної школи, що остаточно закріпить перехід до 12-річної системи навчання.
Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань освіти Сергій Бабак.

Два роки підготовки

З 1 вересня стартує експериментальний проєкт із новими програмами, розробленими спеціально під 12-річний формат. Він триватиме до вересня 2027 року.
Програми передбачають два напрями навчання — академічний та професійний. Це перший крок до впровадження нового Державного стандарту профільної середньої освіти.

Чому це важливо

  1. Євростандарт. Україна переходить до моделі, яка вже діє в Європі та США. Це дозволить визнавати українські атестати за кордоном.
  2. Профільність у школі. Учні обиратимуть напрям, що відповідає їхнім здібностям, наприклад гуманітарний чи природничий. Це дасть змогу зосередитися на головному і не перевантажувати дітей.
  3. Краща підготовка до університету. Старша профільна школа допоможе учням краще підготуватися до обраного вишу та зменшить потребу у повторенні шкільних тем у перший рік навчання. У перспективі це дозволить скоротити бакалаврат із 4 до 3 років.

Профільне навчання впроваджуватимуть як в академічних, так і в професійних ліцеях. У професійних, крім повної середньої освіти, учні зможуть здобути ще й робітничу спеціальність.
З 2027 року 12-річна школа стане реальністю по всій країні. До цього часу учні, вчителі та батьки мають бути готові до нового формату навчання.
Нагадаємо, на цей рік у державному бюджеті закладено понад 103 мільярди гривень на заробітні плати вчителів.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 7 липня повідомив, що уряд розробляє широкий пакет допомоги родинам з дітьми, який включає медичну, соціальну та освітню складові. Так, невдовзі в Україні з’явиться нова одноразова грошова виплата в сумі 5000 грн для сімей, чиї діти вирушають до першого класу в офлайн-форматі. Програму назвали «Пакунок школяра».
Дані про першокласників вносяться школами до модернізованої системи АІКОМ (Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту), яка синхронізується з іншими державними реєстрами. Саме АІКОМ підтверджує, що дитина зарахована до 1 класу.
Альона Лістунова
