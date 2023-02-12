Послуги репетитора оподатковуються: коли і скільки платити — Finance.ua

Послуги репетитора оподатковуються: коли і скільки платити Сьогодні 15:42 — Особисті фінанси

Послуги репетитора оподатковуються: коли і скільки платити

Викладачі, які займаються репетиторством, але не зареєстровані як ФОП, мають задекларувати свої доходи та сплатити податок. Податкову декларацію про майновий стан та доходи за 2022 рік потрібно подати до 1 травня 2023 року за місцем податкової адреси (реєстрації) або онлайн із використанням електронного підпису.

Що належить до репетиторських послуг

У Податковій службі раніше пояснювали , що до таких послуг належать:

виконання контрольних, курсових, дипломних робіт;

підготовка дітей до школи, незалежного тестування, вступу до навчальних закладів;

позашкільне навчання з будь-яких предметів.

Які податки потрібно сплатити

Доходи від репетиторства оподатковуються на доходи фізосіб за ставкою 18%. Крім того, з цих доходів вираховується військовий збір, який становить 1,5%. Суму податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору репетитори мають сплатити до 1 серпня 2023 року.

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