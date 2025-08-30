Зібратися до школи: як змінилися ціни порівняно з минулим роком — Finance.ua
Зібратися до школи: як змінилися ціни порівняно з минулим роком

Цього року, за даними дослідження Codes, витрати на збори дитини до школи рекордно зросли — на 25%. Залежно від віку учня, батькам доведеться витратити від 3 до 10 тис. гривень.
Минулого року зібрати першокласника до школи коштувало в середньому на дві тисячі менше — 8 тис. грн. Ще раніше витрати були приблизно такі:
  • 2023 рік — 7 тис. грн
  • 2022 рік — 6 тис. грн
  • 2021 рік — 4 200 грн
  • 2020 рік — 3 тис. грн
Основними й найбільш витратними позиціями залишаються канцелярське приладдя, форма та взуття. Подорожчання зумовлене низкою причин: загальною інфляцією, підвищенням цін на сировину та ускладненою логістикою в умовах повномасштабної війни.
Найдорожче зібрати до школи першокласника, адже батькам доведеться придбати усе з нуля. Базовий комплект учня коштуватиме 8 — 10 тис. грн. До мінімуму, необхідного учню, входять: рюкзак, одяг, взуття, спортивна форма та канцтовари.
Читайте більше в нашій статті:

Скільки коштує зібрати дитину до школи у 2025 році

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
