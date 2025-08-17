Ціна першого дзвоника: скільки коштує зібрати дитину до школи у 2025 році — Finance.ua

Ціна першого дзвоника: скільки коштує зібрати дитину до школи у 2025 році
У 2025 році зафіксовано рекордне зростання витрат на збори дитини до школи — на 25%. Залежно від віку учня, батькам доведеться витратити від 3000 до 10 000 гривень.
Про це свідчить дослідження Codes.
Ціна першого дзвоника залежно від віку школяра
Найдорожче обійдеться підготовка першокласників — 10 000 грн, адже батькам потрібно купувати все необхідне «з нуля».
За підготовку учня середньої школи доведеться заплатити близько 7000 грн.
Частину речей та канцтоварів можна використати з минулого року. Однак діти швидко ростуть, тому без нового одягу, спортивної форми та взуття не обійтись.
Старшокласники виявилися найменш «витратними» — 3000 грн. Основні витрати тут зводяться до канцтоварів та кількох оновлень гардеробу.
Де в Україні найдорожче та найдешевше підготувати школярів початкових класів:
- Київ — 11 000 грн;
- Одеса — 9700 грн;
- Львів — 9500 грн;
- Харків — 9200 грн;
- у селах та маленьких містах — близько 8000 грн.
Аналітики нагадують, що відмова від обов’язкової шкільної форми у 2019 році й досі дозволяє родинам заощаджувати.
Скільки коштує базовий шкільний набір:
- Рюкзак — 1000−3000 грн. Можна знайти китайські варіанти і від 700 грн, але і якість відповідна. Якісні та брендові моделі потягнуть на 10 тис. грн та навіть більше.
- Повсякденний одяг — 2000−5000 грн. Стандартний набір — це 2 чи 3 футболки, сорочки, джемпери, кілька пар штанів, спідниці (для дівчат), джинси, легка та тепла куртка.
- Спортивна форма — 800−2500 грн. Мається на увазі звичайний комплект — теплий коштуватиме дорожче мінімум на чверть.
- Взуття — 1000−3000 грн. Найдешевші китайські кросівки від невідомого виробника можна купити і за 450 грн, проте однієї пари на весь рік аж ніяк не вистачить.
- Канцтовари — 800−2000 грн. До базового набору входять зошити, обкладинки, папки, пенал, ручки, олівці, гумки, точилки, лінійки, фарби, альбом для малювання тощо.
- Додаткові витрати — в середньому 1000−3000 грн. Конкретна сума залежить від потреб першокласника. Скажімо, для онлайн-навчання доведеться придбати планшет чи ноутбук — в останньому випадку вкластися в зазначені межі не вдасться.
Нагадаємо, в Україні запустили нову програму підтримки родин з дітьми «Пакунок школяра», яка допоможе батькам майбутніх першачків придбати усе необхідне для школи, наприклад, канцелярське приладдя, дитячий одяг та взуття. Розмір виплати — 5 тисяч гривень на кожного першокласника.
Поділитися новиною
Також за темою
Ціна першого дзвоника: скільки коштує зібрати дитину до школи у 2025 році
У яких сферах найбільше вакансій
Як обрати зручний спосіб ведення бюджету: корисні поради
Зарплати сімейних лікарів перерахують з 1 січня 2026 року — Ляшко
Українці активно купують житло в Польщі у кредит
Українці отримають гроші на оплату електроенергії: хто може розраховувати