Який бізнес відкривають українці у 2025: аналітика за сферами і регіонами (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Який бізнес відкривають українці у 2025: аналітика за сферами і регіонами (інфографіка)

24
Який бізнес відкривають українці у 2025: аналітика за сферами і регіонами (інфографіка)
Який бізнес відкривають українці у 2025: аналітика за сферами і регіонами (інфографіка)
Через нові податки та призупинення роботи реєстрів на початку цього року стався сплеск закриттів ФОПів. Попри це, зараз українці продовжують відкривати нові підприємства. Де найбільше відкривають бізнеси, а хто зникає з ринку — розповіли в Опендатаботі.

Як відкривалися-закривалися ФОПи: динаміка

Загалом за пів року в Україні зареєстровано 137,5 тис. нових ФОПів. У цей же час закрилося понад 157 тис. підприємців.
У першому кварталі 2025 року в Україні припинили діяльність 119 895 підприємців. Причинами стали тимчасова зупинка реєстрів та нові податкові зміни.
У другому кварталі ситуація стабілізувалася: відкриття майже зрівнялись із показниками минулого року, а закриттів навіть поменшало.
  • У квітні-червні відкрилося 73 799 нових ФОПів — лише на 3% менше, ніж торік;
  • У цей час 51 830 бізнесів закрилися — на 27% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Короткий вік підприємництва

Аналітики кажуть, що більше третини ФОПів, що закрились цьогоріч, проіснували менше двох років: 22% із них були відкриті торік, ще 15% — у 2023 році.
Так само зростає й кількість так званих ФОПів-одноденок — підприємців, які існують не довше двох тижнів. Цьогоріч таких бізнесів зафіксовано вже 5 323. До порівняння, у 2021 році їх нараховувалось лише 96.
Який бізнес відкривають українці у 2025: аналітика за сферами і регіонами (інфографіка)

Портрет українсього бізнесу

61% нових ФОПів відкрили жінки (83,7 тис.), а 39% — чоловіки, або 53,8 тис. справ.
Найпопулярнішими напрямками залишаються:
  • роздрібна торгівля — 39,5 тис. нових ФОПів;
  • оптова торгівля — 10,7 тис.;
  • також у лідерах: ІТ, інформаційні та індивідуальні послуги.
Який бізнес відкривають українці у 2025: аналітика за сферами і регіонами (інфографіка)
Водночас саме ці галузі є лідерами за кількістю закриттів: від початку року закрилося понад 48 тис. роздрібних торговців та 18 тис. айтівців.
Читайте також
Де ФОПів більше відкривається, ніж закривається:
  • освіта: +2 541 справ;
  • медицина: +1 203;
  • право і бухгалтерія: +975.

Географія бізнесів

Найбільше нових бізнесів відкрили в Києві — 18,8 тис. Ще 13 тисяч на Дніпропетровщині та 10,4 тисячі — на Львівщині.
Який бізнес відкривають українці у 2025: аналітика за сферами і регіонами (інфографіка)
Однак і за кількістю припинень столиця також лідер: тут закрилися 20,6 тис. Далі Харківщина (13,6 тисячі) та Дніпропетровщина (13,6 тисяч).
Який бізнес відкривають українці у 2025: аналітика за сферами і регіонами (інфографіка)
Попри загальний спад нових фопів, є області, де цьогоріч підприємці більше відкривають бізнесів, ніж закривають — це Рівненщина (+291), Львівщина (+179), Київщина (+175), Івано-Франківщина (+101) та Волинь (+69).
Нагадаємо, підприємці двох областей України мають можливість податися на гранти й отримати до 132 тис. грн.
А молоді бізнесмени також можуть податися на молодіжну грантову програму в рамках проєкту «Власна Справа». Можна отримати до 150 тис. грн — і при цьому не треба створювати робочі місця, просто зареєструйся як ФОП.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems