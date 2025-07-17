Який бізнес відкривають українці у 2025: аналітика за сферами і регіонами (інфографіка) — Finance.ua

Який бізнес відкривають українці у 2025: аналітика за сферами і регіонами (інфографіка)
Через нові податки та призупинення роботи реєстрів на початку цього року стався сплеск закриттів ФОПів. Попри це, зараз українці продовжують відкривати нові підприємства. Де найбільше відкривають бізнеси, а хто зникає з ринку — розповіли в Опендатаботі.
Як відкривалися-закривалися ФОПи: динаміка
Загалом за пів року в Україні зареєстровано 137,5 тис. нових ФОПів. У цей же час закрилося понад 157 тис. підприємців.
У першому кварталі 2025 року в Україні припинили діяльність 119 895 підприємців. Причинами стали тимчасова зупинка реєстрів та нові податкові зміни.
У другому кварталі ситуація стабілізувалася: відкриття майже зрівнялись із показниками минулого року, а закриттів навіть поменшало.
- У квітні-червні відкрилося 73 799 нових ФОПів — лише на 3% менше, ніж торік;
- У цей час 51 830 бізнесів закрилися — на 27% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Короткий вік підприємництва
Аналітики кажуть, що більше третини ФОПів, що закрились цьогоріч, проіснували менше двох років: 22% із них були відкриті торік, ще 15% — у 2023 році.
Так само зростає й кількість так званих ФОПів-одноденок — підприємців, які існують не довше двох тижнів. Цьогоріч таких бізнесів зафіксовано вже 5 323. До порівняння, у 2021 році їх нараховувалось лише 96.
Портрет українсього бізнесу
61% нових ФОПів відкрили жінки (83,7 тис.), а 39% — чоловіки, або 53,8 тис. справ.
Найпопулярнішими напрямками залишаються:
- роздрібна торгівля — 39,5 тис. нових ФОПів;
- оптова торгівля — 10,7 тис.;
- також у лідерах: ІТ, інформаційні та індивідуальні послуги.
Водночас саме ці галузі є лідерами за кількістю закриттів: від початку року закрилося понад 48 тис. роздрібних торговців та 18 тис. айтівців.
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Де ФОПів більше відкривається, ніж закривається:
- освіта: +2 541 справ;
- медицина: +1 203;
- право і бухгалтерія: +975.
Географія бізнесів
Найбільше нових бізнесів відкрили в Києві — 18,8 тис. Ще 13 тисяч на Дніпропетровщині та 10,4 тисячі — на Львівщині.
Однак і за кількістю припинень столиця також лідер: тут закрилися 20,6 тис. Далі Харківщина (13,6 тисячі) та Дніпропетровщина (13,6 тисяч).
Попри загальний спад нових фопів, є області, де цьогоріч підприємці більше відкривають бізнесів, ніж закривають — це Рівненщина (+291), Львівщина (+179), Київщина (+175), Івано-Франківщина (+101) та Волинь (+69).
Нагадаємо, підприємці двох областей України мають можливість податися на гранти й отримати до 132 тис. грн.
А молоді бізнесмени також можуть податися на молодіжну грантову програму в рамках проєкту «Власна Справа». Можна отримати до 150 тис. грн — і при цьому не треба створювати робочі місця, просто зареєструйся як ФОП.
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