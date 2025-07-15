Підприємці можуть отримати грант на відкриття чи відновлення бізнесу: деталі програми — Finance.ua

Підприємці можуть отримати грант на відкриття чи відновлення бізнесу: деталі програми Сьогодні 16:26 — Особисті фінанси

Підприємці можуть отримати грант на відкриття чи відновлення бізнесу: деталі програми

Підприємці двох областей України мають можливість податися на гранти й отримати до 132 тис. грн.

У рамках Програми економічної стійкості некомерційна організація «Helvetas Ukraine» розпочала конкурс грантів на започаткування, відновлення чи розширення бізнесу. Проєкт реалізується за фінансової підтримки Швейцарії.

Хто може взяти участь у програмі

Подати заявку можуть зареєстровані фізичні особи-підприємці, а також ті, хто здійснює комерційну діяльність, але не зареєстровані як ФОП. Гранти надаватимуться для діяльності, що здійснюється на території Харківської або Дніпропетровської областей.

Максимальний розмір гранту: 132 500 грн.

Кошти можна спрямувати на такі цілі:

закупівлю обладнання;

закупівлю витратних матеріалів (не більше 20% бюджету);

сплату послуг з налаштування обладнання або запуску бізнесу.

Читайте також Кабмін вніс зміни до держпрограм підтримки бізнесу

Метою конкурсу є підтримка економічного відновлення людей, що постраждали від війни. Отже пріоритет надаватиметься заявникам, які мають або мали статус внутрішньо переміщеної особи і повернулись на місце постійного проживання, є ветераном чи ветеранкою, людиною з інвалідністю, членом родини загиблого військовослужбовця (-виці); самостійно виховують дитину або мають багатодітну родину та інше.

Під час відбору також враховуватиметься напрям діяльності. Перевага надаватиметься бізнесам у сферах:

малого фермерства,

будівництва та ремонту,

автосервісу,

роздрібної торгівлі,

послуг краси,

HoReCa,

швейної справи,

виготовлення виробів ручної роботи тощо.

Прийом заявок триває до 19 липня 2025 року (включно).

Ознайомитися з умовами конкурсу можна за посиланням: https://bit.ly/ERP_call

Нагадаємо, молоді бізнесмени також мають можливість реалізувати свої ідеї через молодіжну грантову програму в рамках проєкту «Власна Справа». Ініціативу реалізує Міністерство економіки України спільно з Державною службою зайнятості. Можна отримати до 150 000 грн — і при цьому не треба створювати робочі місця, просто зареєструйся як ФОП.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.