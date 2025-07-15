Підприємці можуть отримати грант на відкриття чи відновлення бізнесу: деталі програми — Finance.ua

Підприємці можуть отримати грант на відкриття чи відновлення бізнесу: деталі програми
Підприємці двох областей України мають можливість податися на гранти й отримати до 132 тис. грн.
У рамках Програми економічної стійкості некомерційна організація «Helvetas Ukraine» розпочала конкурс грантів на започаткування, відновлення чи розширення бізнесу. Проєкт реалізується за фінансової підтримки Швейцарії.
Хто може взяти участь у програмі
Подати заявку можуть зареєстровані фізичні особи-підприємці, а також ті, хто здійснює комерційну діяльність, але не зареєстровані як ФОП. Гранти надаватимуться для діяльності, що здійснюється на території Харківської або Дніпропетровської областей.
Максимальний розмір гранту: 132 500 грн.
Кошти можна спрямувати на такі цілі:
- закупівлю обладнання;
- закупівлю витратних матеріалів (не більше 20% бюджету);
- сплату послуг з налаштування обладнання або запуску бізнесу.
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Метою конкурсу є підтримка економічного відновлення людей, що постраждали від війни. Отже пріоритет надаватиметься заявникам, які мають або мали статус внутрішньо переміщеної особи і повернулись на місце постійного проживання, є ветераном чи ветеранкою, людиною з інвалідністю, членом родини загиблого військовослужбовця (-виці); самостійно виховують дитину або мають багатодітну родину та інше.
Під час відбору також враховуватиметься напрям діяльності. Перевага надаватиметься бізнесам у сферах:
- малого фермерства,
- будівництва та ремонту,
- автосервісу,
- роздрібної торгівлі,
- послуг краси,
- HoReCa,
- швейної справи,
- виготовлення виробів ручної роботи тощо.
Прийом заявок триває до 19 липня 2025 року (включно).
Ознайомитися з умовами конкурсу можна за посиланням: https://bit.ly/ERP_call
Подати заявку: https://ee.kobotoolbox.org/x/tOT5305R
Нагадаємо, молоді бізнесмени також мають можливість реалізувати свої ідеї через молодіжну грантову програму в рамках проєкту «Власна Справа». Ініціативу реалізує Міністерство економіки України спільно з Державною службою зайнятості. Можна отримати до 150 000 грн — і при цьому не треба створювати робочі місця, просто зареєструйся як ФОП.
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