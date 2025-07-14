Кабмін вніс зміни до держпрограм підтримки бізнесу — Finance.ua

Кабмін вніс зміни до держпрограм підтримки бізнесу Сьогодні 16:02 — Кредит&Депозит

Кабмін вніс зміни до держпрограм підтримки бізнесу

Кабінет Міністрів вніс зміни до кількох державних програм підтримки підприємництва в Україні.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Йдеться про зміни до двох постанов від 24 січня 2020 року — № 28 та № 29, які регулюють надання фінансової державної підтримки та використання коштів Фонду розвитку підприємництва.

Мета — підвищити ефективність використання бюджетних коштів у межах програм «Доступні кредити 5−7-9%», «Доступний фінансовий лізинг 5−7-9%» і «Доступний факторинг».

Що саме змінилося

Основні зміни:

Фонд розвитку підприємництва зможе розміщувати кошти свого статутного капіталу на рахунках державних банків.

Уточнено підхід до визначення розміру бізнесу. Сегмент субʼєкта підприємництва (мікро-, малий чи середній) тепер визначається з урахуванням контрагентів, пов’язаних з цим бізнесом.

Максимальна сума кредиту на фінансування оборотного капіталу, яку передбачено для субʼєкта підприємництва в розмірі 5 мільйонів гривень, буде застосовуватися до групи повʼязаних контрагентів.

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Розширено гарантії для новостворених підприємств. Частка кредиту, яку може гарантувати Фонд розвитку підприємництва, збільшена з 50% до 80%.

Скасовано неефективну норму, яка зобов’язувала Фонд визначати прийнятність технологій і процедур, що використовуються банками, лізингодавцями та факторами. Відтепер ця вимога не діє.

Ці зміни покликані зробити державні програми підтримки бізнесу більш гнучкими, прозорими та дієвими.

Нагадаємо, від початку 2025 року підприємці вже отримали 15 252 пільгових кредити на загальну суму 47,6 мільярда гривень. Найбільше бізнес отримав кредитів на переробку — 13,2 мільярда гривень, інвестиційні кредити — 12,2 мільярда гривень та на кредитування в зоні високого воєнного ризику — 10,9 мільярда гривень.

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