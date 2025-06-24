Уряд скасовує 63 застарілі вимоги до бізнесу. Це зекономить 400 млн грн — Finance.ua

Уряд скасовує 63 застарілі вимоги до бізнесу. Це зекономить 400 млн грн Сьогодні 12:14 — Казна та Політика

Уряд скасовує 63 застарілі вимоги до бізнесу. Це зекономить 400 млн грн

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає скасування 63 застарілих вимог до підприємців. Якщо документ ухвалить Верховна Рада, бізнес зможе заощадити близько 400 мільйонів гривень. Це черговий етап масштабної реформи дерегуляції, яку уряд реалізує з 2022 року.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Навіщо це потрібно

Чимало чинних вимог втратили актуальність або дублюють інші документи. Водночас вони не впливають ані на якість, ані на безпеку продукції чи послуг, але створюють зайві бюрократичні бар’єри.

Скасування таких норм дозволить зменшити адміністративне навантаження на бізнес і спростить ведення господарської діяльності.

Які вимоги скасовують

Документ передбачає скасування неактуальних регуляторних норм у таких сферах:

агропромисловий комплекс та лісова галузь;

норми щодо охорони води й повітря, які не працюють;

будівництво, енергетика, культура, освіта та інші сфери.

Що це дає бізнесу

Для підприємців це означає:

менше часу на паперову роботу;

менше витрат на оформлення непотрібних документів;

зниження ризику отримати штраф через дотримання неактуальних вимог;

можливість зосередитися на розвитку бізнесу, а не на бюрократії.

Нагадаємо, у квітні цього року Кабінет Міністрів ухвалив низку рішень та скасував понад 200 інструментів державного регулювання. Очікується, що це дасть економічний ефект понад 600 мільйонів гривень. Цим розпорядженням скасовано 182 інструменти держрегулювання:

150 інструментів — у сфері охорони здоров’я та санітарного контролю. Більшість із них стосувалися Держсанепідемслужби;

17 інструментів — у сфері аграрно-промислового комплексу;

15 інструментів — у сферах охорони праці, торгівлі, будівництва, пожежної безпеки та зовнішньоекономічної діяльності.

Також Кабінет Міністрів погодив запуск дворічного експериментального проєкту із впровадження електронної системи підтримки підприємців — «Онлайн-кабінет підприємця», який працюватиме на платформі «Дія.Бізнес».

У 2024 році уряд затвердив у новій редакції план заходів з дерегуляції. Документ містить майже сто завдань щодо підготовки чи ухвалення центральними органами виконавчої влади рішень, спрямованих на спрощення умов ведення бізнесу та створення сприятливого бізнес-клімату в усіх сферах економіки.

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