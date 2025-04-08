Дерегуляція бізнесу: уряд скасував понад 200 дозволів та погоджень — Finance.ua

Дерегуляція бізнесу: уряд скасував понад 200 дозволів та погоджень Сьогодні 17:01 — Казна та Політика

Дерегуляція бізнесу: уряд скасував понад 200 дозволів та погоджень

Кабінет Міністрів ухвалив низку рішень та скасував понад 200 інструментів державного регулювання. Очікується, що це дасть економічний ефект понад 600 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Дерегуляція бізнесу — важливий напрям економічної політики. Сьогодні уряд скасував одразу понад 200 інструментів — дозволи, висновки, погодження, паспорти тощо, що втратили свою актуальність та обтяжували роботу бізнесу. Це майже 45% із загальної кількості інструментів, які запропонувала скасувати Міжвідомча робоча група з дерегуляції за підсумками перегляду регуляторного поля», — зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

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Зокрема, Кабінет Міністрів підтримав проєкт розпорядження та визнав такими, що втратили чинність 43 нормативних акти та окремі норми ще у 30 рішеннях.

Цим розпорядженням скасовано 182 інструменти держрегулювання:

150 інструментів — у сфері охорони здоров’я та санітарного контролю. Більшість із них стосувалися Держсанепідемслужби;

17 інструментів — у сфері аграрно-промислового комплексу;

15 інструментів — у сферах охорони праці, торгівлі, будівництва, пожежної безпеки та зовнішньоекономічної діяльності.

Рішення скасовує такі інструменти:

дозвіл органів державної санітарно-епідеміологічної служби на продаж продукції за межами закладів (підприємств);

санітарний паспорт на транспорт;

висновок про можливість будівництва оздоровчого закладу;

погодження на завезення птахопродукції в Україну;

дозвіл на виробництво нових асортиментних груп чи видів продукції парфумерно-косметичної промисловості;

погодження проєкту перепрофілювання підприємства;

дозвіл на введення в експлуатацію щойно збудованих та існуючих перукарень після проведення в них ремонту чи робіт по реконструкції приміщень та ін.

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Також скасовуються такі застарілі та специфічні інструменти:

погодження використання пічного опалення в комп’ютерних ігрових закладах, що розташовані у сільській місцевості, з кількістю ігрових місць до 10;

висновок атестаційно-експертний, що підтверджує наявність в особи цілительських здібностей;

дозвіл на заїзд відпочиваючих в оздоровчі заклади;

узгодження частоти та місця відбору проб для контролю за якістю води в плавальних басейнах на морських і річкових суднах;

погодження тривалості перерв під час роботи в порту на відкритому повітрі в холодний період року і т.ін.

Крім того, уряд підтримав ще 5 нормативних актів, розроблених іншими центральними органами виконавчої влади. Ці рішення загалом скасовують ще 21 інструмент у сферах охорони здоров’я, довкілля, АПК, космосу тощо.

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За час роботи МРГ з дерегуляції переглянула 1323 регуляторних інструментів для бізнесу. З них 584 рекомендовано спростити, 456 — скасувати. Наразі, враховуючи сьогоднішнє рішення Уряду, вже скасовано 352 інструменти.

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