Мінекономіки запустило сайт про перебіг реформи дерегуляції — Finance.ua
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Мінекономіки запустило сайт про перебіг реформи дерегуляції

Казна та Політика
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Мінекономіки запустило сайт про перебіг реформи дерегуляції
Мінекономіки запустило сайт про перебіг реформи дерегуляції
Мінекономіки запустило сайт, який відображатиме повну інформацію про перебіг, досягнення та цілі реформи дерегуляції.
Про це йдеться на сайті міністерства.
Також сайт має спростити комунікацію між державою та бізнесом: він містить форму зворотнього зв’язку для підприємців, за якою вони можуть лишити відгук про ухвалені зміни та запропонувати нові.
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«Профільна Міжвідомча робоча група переглянула вже більше тисячі регуляторних інструментів для бізнесу. І рушієм продовження реформи мають бути саме ідеї та озвучені вголос потреби бізнесу. Новий сайт дерегуляції має покращити взаємодію влади та підприємців», — зазначив заступник міністра економіки України Олексій Соболев.
Нагадаємо, в Україні триває реформа дерегуляції роботи підприємців. Щоби спростити умови ведення бізнесу, у січні 2023 року уряд створив Міжвідомчу робочу групу з дерегуляції, яка вже переглянула 1025 регуляторних інструментів для бізнесу. З них 235 рекомендовано скасувати, 537 — спростити. Станом на 12 грудня, скасовано вже 100 інструментів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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