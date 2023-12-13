«Охопить усі сфери». Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна — Finance.ua

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«Охопить усі сфери». Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна

Казна та Політика
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«Охопить усі сфери». Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
«Охопить усі сфери». Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
Уряд України готує матрицю реформ, яка охопить усі сфери: від економіки та цифровізації до верховенства права та освіти.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє пресслужба уряду.
«Ми поставили перед собою амбітні цілі, зокрема членство України в Європейському Союзі та ОЕСР у найближчі роки», — відзначив очільник уряду.
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Він підкреслив, що за останні 20 місяців і наша держава, і наша економіка продемонстрували неабияку адаптивність. Попри всі труднощі та виклики, Україні вдалося:
  • підтримувати макроекономічну стабільність;
  • тримати інфляцію під контролем;
  • подолати масштабну зупинку виробництва та наслідки відтоку робочої сили;
  • відновити логістичні потоки в умовах блокади чорноморських портів;
  • запустити програму швидкої реконструкції;
  • отримати статус кандидата на членство в ЄС;
  • налагодити продуктивний діалог з міжнародними фінансовими інституціями та отримати від МВФ Програму розширеного фінансування в розмірі 15,6 мільярда доларів.
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«Ми вдячні нашим партнерам за фінансову підтримку, яка допомогла зберегти економічну та фінансову стабільність України та профінансувати першочергові видатки бюджету. Водночас із допомогою наших партнерів ми готуємо матрицю реформ — вичерпні аналітичні дані щодо всіх реформаторських зобов’язань, які взяла на себе Україна. Це чітка дорожня карта, яка включає ключові реформи українського Уряду, а також рекомендації та пропозиції від наших міжнародних партнерів», — зауважив Шмигаль.
За словами прем'єр-міністра, Україна орієнтується на бенчмарки МВФ, рекомендації Європейської комісії, напрацювання зі Світовим банком і ОЕСР та план реформ в рамках 4-річної ініціативи ЄС Ukraine Facility, який зараз напрацьовується.
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Шмигаль наголосив, що згадана матриця реформ охопить усі сфери.
«Дуже важливу роль відіграватимуть антикорупційні ініціативи. Наша увага зосереджена не лише на тому, щоб посадити корупціонерів у в’язницю, але, перш за все, на створенні системи, у якій немає можливості для корупції. Це стане можливим завдяки цифровізації державних послуг, дерегуляції бізнесу та зменшенню ролі держави в економіці», — зазначив глава уряду.
Прем'єр-міністр додав, що Україна також залучає приватний сектор, який відіграє ключову роль у планах відродження економіки та реалізації програми відновлення.
«Попри війну, ми вже розпочали процес відновлення. Ми визначили пріоритетні галузі, створили управлінську інфраструктуру, підготували прозорі механізми та залучили наших міжнародних партнерів. Наразі зі Світовим банком готується третя швидка оцінка збитків і потреб для України. Це буде оновлена оцінка наслідків російського вторгнення за період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року», — повідомив Денис Шмигаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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