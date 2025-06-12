В Україні запустять експеримент з впровадження онлайн-кабінету підприємця — Finance.ua

В Україні запустять експеримент з впровадження онлайн-кабінету підприємця
Кабінет Міністрів погодив запуск дворічного експериментального проєкту із впровадження електронної системи підтримки підприємців — «Онлайн-кабінет підприємця»,, який працюватиме на платформі «Дія.Бізнес».
Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів 11 червня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Завдяки онлайн-кабінету підприємці зможуть бачити персоналізовані програми підтримки. Це має допомогти малому й середньому бізнесу розвиватися за підтримки держави.
За словами Шмигаля, уряд продовжує активно підтримувати український бізнес. Працює програма «Зроблено в Україні», відкриваються нові індустріальні парки, діють пільгові кредити й безповоротні гранти. Також триває дерегуляція та цифровізація послуг.
«Без сильної економіки не буде ресурсів для армії та державної стійкості», — наголосив прем’єр. Саме тому уряд працює над покращенням умов для ведення бізнесу в Україні.
Як додав представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, проєкт розрахований на два роки. Його головна мета — надати підприємцям доступ до персоналізованих програм підтримки.
Йдеться про цифровий інструмент, через який держава буде надсилати релевантні пропозиції для розвитку бізнесу.
Повідомлення з програмами підтримки надходитимуть у електронний кабінет користувача.
Нагадаємо, на початку 2025 року податкові борги мали 42 282 підприємці. Проте з січня до квітня деякі з них взялися за свої борги і закрили їх, тож на травень боржників стало трохи менше — 24 275 (+2%). Загальна сума податкового боргу ФОПів з початку повномасштабної війни зросла майже на 6 млрд грн — майже удвічі.
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