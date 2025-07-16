Бізнес назвав основні перешкоди у воєнний час — Finance.ua

Бізнес назвав основні перешкоди у воєнний час Сьогодні 16:05

Бізнес назвав основні перешкоди у воєнний час

У червні ТОП-3 перешкоди для ведення бізнесу у воєнний час залишилися незмінними.

Про це свідчать результати «Нового щомісячного опитування підприємств» від Інституту економічних досліджень.

На що найбільше скаржиться бізнес

1. Брак робочої сили

Ця проблема зменшилася (з 63% у травні до 58% у червні), проте все ще залишається найбільш поширеною серед опитаних компаній.

2. Небезпечно працювати

Частка підприємств, які вказали на цей ризик, зросла з 47% до 53%. Особливо критичною ця проблема є для середніх та великих підприємств, а також у регіонах, які наближені до зони бойових дій. ▫️ 80% і більше підприємств у Житомирській, Харківській, Вінницькій, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях вважають роботу в небезпечних умовах серйозною перешкодою.

3. Зростання цін на сировину та товари

Ця проблема залишилась на рівні 47%, проте опустилася з 2-ої на 3-тю сходинку (у травні перешкода ділила другу позицію із «небезпечно працювати»)

4. Зменшення попиту

Частка бізнесу, який висловився за цю проблему, зросла (з 27% до 33%), що утримало цю перешкоду на четвертій позиції.

5. Перебої з електроенергією

Відчутне зниження (із 7% у травні до 4% у червні), що відкинуло проблему з 8-го на 10-те місце.

За словами аналітиків ІЕД, бізнес у регіонах, що межують із зонами бойових дій, все більше реагує не лише на економічні виклики, а й на безпекові.

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Частка підприємств, які називають небезпечні умови головною перешкодою, зростає — це демонструє реалії ведення бізнесу в умовах війни, особливо для компаній, які не мають змоги релокувати виробництво або змінити формат роботи.

Корупція та тиск з боку силових органів

Цей фактор не увійшов до основного переліку, що свідчить про його менший вплив на бізнес у порівнянні з безпековими та економічними чинниками.

Цікаво й те, що з березня до червня 2025 року сприйняття держави серед представників бізнесу залишалося відносно стабільним, хоча й спостерігалися деякі незначні зміни.

Тих, хто вважає уряд регулятором, залишається найбільше. Ця частка майже не змінилася (44% у березні та 45% у червні).

А ось частка респондентів, які сприймають уряд як перешкоду для бізнесу, дещо зросла: з 23% у березні до 25% у червні

Водночас рівень невизначеності зменшився, що видно зі зниження частки відповідей «Важко відповісти» з 22% до 16%.

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