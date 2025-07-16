Бізнес назвав основні перешкоди у воєнний час — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Бізнес назвав основні перешкоди у воєнний час

68
Бізнес назвав основні перешкоди у воєнний час
Бізнес назвав основні перешкоди у воєнний час
У червні ТОП-3 перешкоди для ведення бізнесу у воєнний час залишилися незмінними.
Про це свідчать результати «Нового щомісячного опитування підприємств» від Інституту економічних досліджень.

На що найбільше скаржиться бізнес

  • 1. Брак робочої сили
Ця проблема зменшилася (з 63% у травні до 58% у червні), проте все ще залишається найбільш поширеною серед опитаних компаній.
  • 2. Небезпечно працювати
Частка підприємств, які вказали на цей ризик, зросла з 47% до 53%. Особливо критичною ця проблема є для середніх та великих підприємств, а також у регіонах, які наближені до зони бойових дій. ▫️ 80% і більше підприємств у Житомирській, Харківській, Вінницькій, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях вважають роботу в небезпечних умовах серйозною перешкодою.
  • 3. Зростання цін на сировину та товари
Ця проблема залишилась на рівні 47%, проте опустилася з 2-ої на 3-тю сходинку (у травні перешкода ділила другу позицію із «небезпечно працювати»)
  • 4. Зменшення попиту
Частка бізнесу, який висловився за цю проблему, зросла (з 27% до 33%), що утримало цю перешкоду на четвертій позиції.
  • 5. Перебої з електроенергією
Відчутне зниження (із 7% у травні до 4% у червні), що відкинуло проблему з 8-го на 10-те місце.
Бізнес назвав основні перешкоди у воєнний час
За словами аналітиків ІЕД, бізнес у регіонах, що межують із зонами бойових дій, все більше реагує не лише на економічні виклики, а й на безпекові.
Читайте також
Частка підприємств, які називають небезпечні умови головною перешкодою, зростає — це демонструє реалії ведення бізнесу в умовах війни, особливо для компаній, які не мають змоги релокувати виробництво або змінити формат роботи.
Бізнес назвав основні перешкоди у воєнний час

Корупція та тиск з боку силових органів

Цей фактор не увійшов до основного переліку, що свідчить про його менший вплив на бізнес у порівнянні з безпековими та економічними чинниками.
Цікаво й те, що з березня до червня 2025 року сприйняття держави серед представників бізнесу залишалося відносно стабільним, хоча й спостерігалися деякі незначні зміни.
Бізнес назвав основні перешкоди у воєнний час
  • Тих, хто вважає уряд регулятором, залишається найбільше. Ця частка майже не змінилася (44% у березні та 45% у червні).
  • А ось частка респондентів, які сприймають уряд як перешкоду для бізнесу, дещо зросла: з 23% у березні до 25% у червні
  • Водночас рівень невизначеності зменшився, що видно зі зниження частки відповідей «Важко відповісти» з 22% до 16%.
InvestMarket від «Мінфін» — зручний каталог інвестиційних можливостей. Обирайте те, що підходить саме вам.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems