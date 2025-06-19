Малий бізнес масово релокується на захід України — експерти повідомили деталі
Банкіри фіксують нову хвилю внутрішньої релокації малого та середнього бізнесу до центральних і західних регіонів України.
Про це розповіли експерти під час круглого столу «Мобілізація викликів: як малому бізнесу отримати кредит під час війни», проведеного «Фінансовим клубом».
Причини
Посилення воєнних ризиків, переоцінка стратегій і пошук безпечніших умов для відновлення чи розвитку.
Так, у ТАСкомбанку зазначають, що компанії, які раніше лише придивлялися до релокації, тепер почали діяти рішуче.
«Компанії зі сходу більше релокуються в центральні та західні області України. І вони потребують цільового фінансування саме під ці процеси», —
розповів директор департаменту організації продажів корпоративним клієнтам ТАСкомбанку Олег Федоренко.
Він сказав, що мігрують не лише юридичні особи — багато людей також переїжджають із прифронтових регіонів, що стимулює зростання будівництва в нових локаціях, яке теж йде по нове фінансування до банків.
Схожі тенденції спостерігають і в ОТП Банку.
«Ми бачимо, що клієнти, які втратили активи внаслідок воєнних дій, не відбудовують їх на сході, а переорієнтовуються на інші регіони. І ми активно підтримуємо цих клієнтів», — зазначила директорка департаменту продажів середнім та малим корпоративним клієнтам ОТП Банку Ольга Волкова.
Прогнози
Банкіри прогнозують, що тренд на внутрішню релокацію зберігатиметься і надалі — особливо у сегменті МСБ, де гнучкість і швидкість прийняття рішень допомагають адаптуватися до змін.
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