Малий бізнес масово релокується на захід України — експерти повідомили деталі Сьогодні 17:00 — Казна та Політика

Малий бізнес масово релокується на захід України — експерти повідомили деталі

Банкіри фіксують нову хвилю внутрішньої релокації малого та середнього бізнесу до центральних і західних регіонів України.

Про це розповіли експерти під час круглого столу «Мобілізація викликів: як малому бізнесу отримати кредит під час війни», проведеного «Фінансовим клубом».

Причини

Посилення воєнних ризиків, переоцінка стратегій і пошук безпечніших умов для відновлення чи розвитку.

Так, у ТАСкомбанку зазначають, що компанії, які раніше лише придивлялися до релокації, тепер почали діяти рішуче.

«Компанії зі сходу більше релокуються в центральні та західні області України. І вони потребують цільового фінансування саме під ці процеси», — розповів директор департаменту організації продажів корпоративним клієнтам ТАСкомбанку Олег Федоренко.

Він сказав, що мігрують не лише юридичні особи — багато людей також переїжджають із прифронтових регіонів, що стимулює зростання будівництва в нових локаціях, яке теж йде по нове фінансування до банків.

Схожі тенденції спостерігають і в ОТП Банку

«Ми бачимо, що клієнти, які втратили активи внаслідок воєнних дій, не відбудовують їх на сході, а переорієнтовуються на інші регіони. І ми активно підтримуємо цих клієнтів», — зазначила директорка департаменту продажів середнім та малим корпоративним клієнтам ОТП Банку Ольга Волкова.

Прогнози

Банкіри прогнозують, що тренд на внутрішню релокацію зберігатиметься і надалі — особливо у сегменті МСБ, де гнучкість і швидкість прийняття рішень допомагають адаптуватися до змін.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.