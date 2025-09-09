Бронювання, дерегуляція та кредити: уряд прийняв низку важливих рішень для бізнесу Сьогодні 10:04 — Казна та Політика

Кабінет Міністрів ухвалив низку рішень, які допоможуть бізнесу працювати ефективніше та сприятимуть зростанню економіки України.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

«Сьогоднішній пакет підтримки передбачає спрощення ввезення великими інвесторами обладнання, доступні кредити для агровиробників, підтримку підприємств на прифронтових територіях, цифрові інструменти для рибної галузі та автоматизацію процедур для бізнесу загалом», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Агросектор

Кабмін продовжив максимальний строк пільгового кредитування для аграріїв за програмою «Доступні кредити 5−7-9%» до 31 березня 2027 року.

«Рішення дозволить агровиробникам уникнути дефолту за наявними кредитами та забезпечити агросектор фінансовими ресурсами для посівної кампанії в умовах війни, втрати врожаїв та обмежень експорту», — зазначили в уряді.

Автоматизація розгляду скарг

Уряд відкрив шлях до автоматизації розгляду скарг підприємців на дії, бездіяльність чи рішення органів ліцензування.

Зміни до порядку ведення Реєстру розгляду скарг здобувачів ліцензій передбачають обробку всіх скарг в інформаційно-комунікаційній системі, яка забезпечує централізоване збирання та оброблення даних. Інформація про скаргу та заявника, подана електронними засобами, вноситиметься до реєстру автоматично, без участі посадовців, що суттєво пришвидшить процес.

Сталий економічний ефект рішення — 2,8 млн грн на рік.

Електронна система для рибної галузі

Затверджено порядок функціонування, наповнення та ведення Єдиної державної електронної системи управління галуззю рибного господарства еРибальство. Завдяки автоматизації підприємці галузі матимуть змогу швидше оформлювати документи та отримувати необхідні дозволи без зайвої бюрократії.

Інструмент зменшить час видачі дозволів з 30 до 2 днів. Щорічна економія бізнесу становитиме близько 150 млн грн.

Через систему еРибальство бізнес отримає доступ до актуальної інформації про ресурси та регулювання. Автоматизація процесів допоможе зменшити витрати компаній на паперовий документообіг.

«Детінізація процедур принесе в бюджет від 15 млн до 150 млн грн щорічно. Завдяки виведенню з тіні нелегального вилову частка валового внутрішнього доходу може бути збільшена до 500 млн грн щорічно», — прокоментували в Кабміні.

Інвестиційні проєкти

Змінено правила ввезення для власних потреб та цільового використання інвесторами зі значними інвестиціями нового устаткування, обладнання чи комплектуючих.

Полегшено процедури для інвесторів, які реалізують проекти від 12 млн євро. Тепер строки подання інформації про перелік і обсяги товарів збільшено з 5 днів до 12 місяців, а вартість обладнання можна зазначати у валюті контракту та гривні (за курсом НБУ на дату подання), щоб уникнути розбіжностей у митних документах.

Також скасована вимога вказувати країну походження товарів: ця норма створювала додаткові складнощі при розмитненні та потребувала коригування інвестдоговорів у разі зміни виробника.

Бронювання працівників та оборонна сфера

Кабмін передбачив можливість бронювання усіх працівників критично важливих підприємств, що працюють на територіях, де ведуться або велися бойові дії, а також у сферах, пов’язаних з ОПК.

Економічний ефект від рішення (збережене ВВП та податкові надходження) може становити близько 2,25 млрд грн на рік.

Крім того, відновлено роботу електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів Міноборони, який не функціонував після ліквідації Мінстратегпрому. Вирішено технічне питання, тепер власник і адміністратор реєстру — Міноборони. Також удосконалено механізм виробництва та постачання боєприпасів: додано можливість кодифікації окремих елементів без вибухових речовин, спрощено процедури випробувань і кодифікації.

Скасування обов’язкового Акту виконаних робіт

Кабінет Міністрів ініціював скасування обов’язкового підписання Акту виконаних робіт (АВР) для оплати послуг у безготівковій формі, як підтвердження отримання послуги. Після виконання робіт, підприємець формуватиме рахунок-фактуру (інвойс) та отримуватиме в безготівковій формі плату від замовника, як підтвердження про отриману послугу.

Економія для бізнесу на підготовці документів становитиме загалом 20,2 млрд грн на рік.

