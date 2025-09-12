0 800 307 555
Зарплати на заході України зростають: кого шукають роботодавці

Особисті фінанси
90
У західних регіонах України найбільше шукають водіїв, продавців, вантажників та різноробочих у будівництві. Найвищі зарплати пропонують у Силах оборони (70−110 тис. грн), тоді як серед цивільних професій найбільше заробляють водії (30−37,5 тис. грн) та будівельники (до 27,5 тис. грн).
Про це свідчить аналітика OLX Робота.
Західні області України — Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська та Волинська — традиційно вважаються територіями з високою трудовою мобільністю.
Тут значна частина населення або працює локально, або їде на заробітки в інші регіони чи за кордон. Однак останні два роки ринок праці в регіоні суттєво змінився: зросла роль оборонного сектору, а зарплати у багатьох сферах піднялися на десятки відсотків.
За даними аналітиків, попит у західних областях має схожі риси з іншими регіонами України. Основні вакансії зосереджені у сферах:
  • логістики;
  • виробництва та робітничих спеціальностей;
  • роздрібної торгівлі;
  • будівництва та облицювальних робіт.

Кого найбільше шукають роботодавці

  • водіїв (особливо у Львівській, Волинській та Івано-Франківській областях);
  • продавців (високий попит у всіх чотирьох регіонах);
  • різноробочих у будівництві (передусім у Львівській та Франківській областях);
  • вантажників (активний попит у Львівській та Волинській областях).
Цікавий тренд останнього року — різке зростання кількості вакансій у Силах оборони. Якщо порівнювати серпень 2025 з серпнем 2024-го, то у Львівській області кількість таких вакансій зросла на 375%. Служба у Силах оборони сьогодні пропонує найвищі заробітки в регіоні:
  • Івано-Франківська область — 110 000 грн;
  • Львівська область — 75 065 грн;
  • Волинська область — 75 000 грн;
  • Закарпатська область — 70 000 грн.
Це значно вище від середніх зарплат у класичних сферах, і за рік ці показники підросли ще на 3−5 тисяч гривень. Щодо інших професій, картина виглядає так:
  • вантажники: від 18 000 грн на Волині (+14%) до 26 000 грн у Львові (+24%), у Закарпатті зарплати піднялися на 44% і сягають 24 500 грн;
  • продавці: у всіх регіонах зростання на 20−25%, у Львові пропонують близько 21 000 грн, на Закарпатті — 21 500 грн, тоді як у Франківську та на Волині — 18 000 і 17 500 грн відповідно;
  • водії: стабільне підвищення на 5−9% у трьох областях, найвищі зарплати фіксують у Львові (37 500 грн) та на Волині (35 000 грн);
  • різноробочі у будівництві: у Франківській та Закарпатській областях зарплати підскочили на 30% і становлять 27 500 грн, у Львові вони майже на такому ж рівні, а от на Волині — різке падіння на 29%, до 12 500 грн.
І роботодавці, і пошукачі на заході України мають схожі пріоритети. Найбільше відгуків отримують оголошення про вакансії водіїв та різноробочих у будівництві. Окремо варто виділити інтерес студентів та молоді, які активно шукають тимчасову чи першу роботу.
У Львові особливо популярні категорії «Початок роботи» та вакансії у сфері роздрібної торгівлі (продавці, менеджери з клієнтської підтримки). Також активно відгукуються кандидати на пропозиції у сфері виробництва — зокрема, на посади сортувальників, фасувальників, пакувальників.
За матеріалами:
Обозреватель
Гроші
